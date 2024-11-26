Три оппозиционных коалиции Грузии потребовали аннулировать парламентские списки

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Коалиции "Единство - национальное движение" Сильная Грузия" и "Коалация за перемены", прошедшие по итогам выборов в парламент, подали в Центризбирком Грузии заявления с просьбой аннулировать их избирательные списки.

Как писал "Кавказский узел", грузинский парламент 11-го созыва 25 ноября провел первое заседание, оно проходило на фоне масштабной акции протеста у здания. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" признали полномочия всех 150 парламентариев, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов.

Коалиция "Единство - национальное движение" обратилась в ЦИК Грузии с просьбой аннулировать свои парламентские списки. "Мы не признаем результаты проведенных парламентских выборов, отказываемся от мандатов, не признаем эти выборы и легитимацию их результатов", - привело сегодня агентство "Интерпрессньюс" слова Тины Бокучавы.

Члены коалиции "Сильная Грузия" также сообщили сегодня, что официально обратились в ЦИК с требованием о снятии избирательного списка.Указанное решение было принято на заседании политсовета коалиции, после чего на совместном брифинге было сделано и соответствующее заявление, говорится в другом сообщении агентства.

Ранее с заявлением о снятии списков в ЦИК обратилась «Коалиция за перемены». В оппозиции поясняют, что следующим шагом станет подача индивидуальных заявлений об отказе от мандатов на имя спикера парламента Грузии, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия"

Партия «Гахария за Грузию» пока что не начинала процедуры для прекращения полномочий своих депутатов. Ранее в партии неоднократно заявляли, что не намерены участвовать в работе парламента 11-го созыва, отмечается в сообщении.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Для признания депутатских полномочий достаточно 76 голосов (50% + 1 голос). Чтобы парламент получил полные полномочия для своей работы, необходимо признание полномочий двух третей от списочного состава парламента – 100 депутатов, рассказал ранее бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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