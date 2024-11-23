Оппозиция разблокировала движение в центре Тбилиси

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Сторонники оппозиции завершили акцию протеста на площади Героев в Тбилиси и разблокировали движение транспорта.

Сторонники оппозиции завершили акцию протеста с требованием отменить результаты парламентских выборов и разблокировали движение транспорта на площади Героев.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеры и их сторонники, требующие повторных парламентских выборов, перекрыли движение транспорта по площади Героев в центре Тбилиси. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

На площади Героев в Тбилиси завершилась акция протеста с требованием отменить результаты парламентских выборов. Участники акции собирают развернутые палатки и инвентарь, после чего движение будет полностью восстановлено, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Участники акции прошли шествием от первого корпуса Тбилисского государственного университета до площади Героев. В двух местах под эстакадой они разбили палатки. На месте также были мобилизованы силы полиции, говорится в сообщении.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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