Участники протестов перекрыли движение в центре Тбилиси

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Оппозиционеры и их сторонники, требующие повторных парламентских выборов, перекрыли движение транспорта по площади Героев в центре Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

Члены оппозиции, требующие повторных выборов в парламент, установили палатки в центре Тбилиси на площади Героев, которая связывает четыре района города. Они планируют оставаться на этой территории до 22 часов по местному времени.

На площади находятся несколько сотен человек, полностью парализовавших транспортное движение на ней, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Легитимность этого парламента совершенно исключена.. Надеюсь, что ни одного оппозиционного члена парламента на его первом заседании не будет», - сказал в эфире телекомпании «Мтавари архи» один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам Гварамии, акция проходит в поддержку протестующих студентов, но отдельно от них, поскольку оппозиционеры "не будут вмешиваться в их дела".

Студенты Тбилисского госуниверситета требуют отставки ректора Джабы Самушия, поскольку он разрешил находиться на территории вуза силовикам, разгонявшим акции протеста, но запретил пускать туда протестующих.

Лидер "Коалиции за перемены" Ника Мелия заявил сегодня, что такие протесты будут продолжаться до тех пор, пока «Грузинская мечта» не назначит новые выборы. "Пока нелегитимная власть не будет вынуждена провести новые выборы в этой стране", - заявил Мелия в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

До этого акция протеста проходила около первого корпуса Тбилисского госуниверситета, после чего ее участники прошли шествием до площади Героев, к мемориалу Героев.

В окрестностях бывшего зоопарка, который прилегает к площади Героев, мобилизованы патрульные полицейские и сотрудники криминальной полиции, сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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