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13:58, 22 ноября 2024

Протестующие анонсировали акцию в день сессии парламента Грузии

Парламент Грузии. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, анонсировали протестную акцию в день первого заседания обновленного парламента.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов, заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты тбилисских вузов.

Сегодня из окна здания частного университета "Джорджия" был вывешен плакат с надписью «Выборы были сфальсифицированы». Студенты вуза пояснили, что отказываются признавать результаты выборов и легитимность парламента, сообщает телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы не признаём итоги выборов и признаём парламент нелегитимным. Мы также осуждаем жестокий разгон мирной акции протеста правоохранительными органами и выражаем солидарность со всеми задержанными, которые сейчас находятся под стражей. Еще ничего не закончилось, скоро нас ждет главная, решающая битва. Впереди 25 ноября - день, когда де-факто должно состояться первое заседание парламента. Мы не сдадимся, не остановимся", - заявили в эфире студенты.

На 9 часов (8 мск) 25 ноября около входа в парламент запланирована акция под лозунгом «Верните наш голос! Голосуй опять!», говорится в заявлении исполнительного директора организации «Сафари» Байи Патарайи. "Протест остается единственным способом, а улица остается единственным средством, где люди могут поговорить с олигархом [основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили]", - говорится в публикации Патарайи в Facebook*, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Масштабы использования административного ресурса и нарушений в день выборов ставят под сомнение легитимность выборов, заявила сегодня директор НПО "Институт исследований демократии" Тамар Хидашели. "Использование административного ресурса в предвыборный период создало неравные электоральные условия для избирательных субъектов, когда партия власти получила ощутимое преимущество за счет государственного бюджета и бюджета местных самоуправлений", - сказала она в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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