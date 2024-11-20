RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:00, 20 ноября 2024

Сторонники оппозиции прекратили акцию протеста в Тбилиси

Участники акции в Тбилиси. 19 ноября 2024 г. Скриншот видео https://ria.ru/20241120/gruziya-1984738273.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестов против итогов выборов в парламент покинули проспект Меликишвили в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта Чавчавадзе в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Однако позднее сторонники оппозиции вновь заняли территорию у госуниверситета и установили палатки. Сегодня полицейские оттеснили протестующих на соседнюю улицу – проспект Меликишвили.

Участники акции протеста на Меликишвили разошлись, территорию покидают и силовики, сообщает "ИнтерпрессНьюс". Один из лидеров коалиции "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе, выступив на проспекте Меликишвили, поблагодарил тех, "кто всю ночь стоял на акциях".

"Нам нужно собраться с силами. У нас несколько версий плана, и мы ознакомим с ним в ближайшее время, вместе с другими политическими лидерами", - заявил он. Вашадзе отметил, что оппозиции также "нужно подготовиться инфраструктурно", поскольку "технику и средства, необходимые для ночевки, забрала полиция", пишет издание.

Студенты, находящиеся на проспекте Меликишвили, перед завершением акции спели песню "Melikishvili Avenue - the road of revolution" ("Проспект Меликишвили - дорога революции"), информирует телеграм-канал Tbilisi_life.

Продолжать акцию здесь не имеет смысла

О том, что акция на проспекте Меликишвили завершилась, сообщило и издание JAMnews. «Продолжать акцию здесь не имеет смысла – им [властям] это уже не создает дискомфорта, а мы только устанем. Мы решили, что сейчас надо разойтись и отдохнуть, а в течение дня мы сообщим вам о дальнейших шагах», - заявил, обращаясь к участникам протеста, один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе.

Он пообещал, что организаторы протестов придумают «что-то, что станет для властей сюрпризом и снова выведет их себя», пишет издание.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:36, 20 ноября 2024
Сенатор от Ростовской области объявила об отставке
10:13, 20 ноября 2024
Беспилотник сбит в Ростовской области
08:49, 20 ноября 2024
1
 Разведчик из Чечни убит в военной операции
19:59, 19 ноября 2024
Провластный депутат сложил мандат после критики со стороны Пашиняна
18:07, 19 ноября 2024
Три бойца из Дербентского района убиты на Украине
15:00, 19 ноября 2024
2
 Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента Абхазии
Все события дня
Новости
Участники протестов в Тбилиси, 19 ноября, стоп-кадр видео https://t.me/Tbilisi_life/31404
20 ноября 2024, 08:09
Силовики вытеснили протестующих с проспекта в Тбилиси
Акция протеста у ТГУ. Стоп-кадр видео NewsGeorgia от 19.11.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/19792.
19 ноября 2024, 22:02
Протестующие вновь установили палатки у Тбилисского госуниверситета
19 ноября 2024, 21:09
Госпитализированы двое задержанных в Тбилиси активистов
Акция в Тбилиси. 18 ноября 2024 года. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/
19 ноября 2024, 16:42
Активисты осудили силовой разгон акции протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси. 18 ноября 2024 года. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/
19 ноября 2024, 14:01
Действия полицейских при разгоне акции в Тбилиси названы чрезмерными
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:03, 19 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
20
США призывают Киев увеличить численность войск на фронте? Грузия и другие
Фото
08:35, 19 ноября 2024
Ветер с Апшерона
7
Южный Кавказ обеспечен спокойствием и независимостью
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Блогеры
Фото
08:53, 20 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Грузинская молодежка выбила хорватов. Взрослые проиграли чехам. Вопрос по Карпину и Дзюбе?
Фото
21:11, 19 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Чехия - Грузия: футбол. Игра за первое место в группе
Фото
20:05, 19 ноября 2024
Ветер с Апшерона
6
Никто не вечен, падишахи тоже
Фото
13:03, 19 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
20
США призывают Киев увеличить численность войск на фронте? Грузия и другие
Фото
11:44, 19 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
О сносе какого палаточного городка в Тбилиси и народной дубине речь? Лицемерие без границ!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Владимир Атаманчук на пороге своего дома. Фото корреспондента "Кавказского узла"
20 ноября 2024, 09:29
Вызов в сгоревшее здание суда в Сочи удивил активиста

Акция протеста у ТГУ. Стоп-кадр видео NewsGeorgia от 19.11.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/19792.
19 ноября 2024, 22:02
Протестующие вновь установили палатки у Тбилисского госуниверситета

Подсудимые по делу о беспорядках в Махачкале в зале суда. Фото: https://mo-kizilurt.ru/
19 ноября 2024, 19:24
Второе дело о беспорядках в Махачкале слушается в Советском суде на Ставрополье

Общественный транспорт в Ереване. Фото: https://discover-world.ru/
19 ноября 2024, 17:27
Более 40 тысяч подписей против подорожания транспорта переданы в Минюст Армении

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше