Сторонники оппозиции прекратили акцию протеста в Тбилиси

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Участники протестов против итогов выборов в парламент покинули проспект Меликишвили в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта Чавчавадзе в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Однако позднее сторонники оппозиции вновь заняли территорию у госуниверситета и установили палатки. Сегодня полицейские оттеснили протестующих на соседнюю улицу – проспект Меликишвили.

Участники акции протеста на Меликишвили разошлись, территорию покидают и силовики, сообщает "ИнтерпрессНьюс". Один из лидеров коалиции "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе, выступив на проспекте Меликишвили, поблагодарил тех, "кто всю ночь стоял на акциях".

"Нам нужно собраться с силами. У нас несколько версий плана, и мы ознакомим с ним в ближайшее время, вместе с другими политическими лидерами", - заявил он. Вашадзе отметил, что оппозиции также "нужно подготовиться инфраструктурно", поскольку "технику и средства, необходимые для ночевки, забрала полиция", пишет издание.

Студенты, находящиеся на проспекте Меликишвили, перед завершением акции спели песню "Melikishvili Avenue - the road of revolution" ("Проспект Меликишвили - дорога революции"), информирует телеграм-канал Tbilisi_life.

Продолжать акцию здесь не имеет смысла

О том, что акция на проспекте Меликишвили завершилась, сообщило и издание JAMnews. «Продолжать акцию здесь не имеет смысла – им [властям] это уже не создает дискомфорта, а мы только устанем. Мы решили, что сейчас надо разойтись и отдохнуть, а в течение дня мы сообщим вам о дальнейших шагах», - заявил, обращаясь к участникам протеста, один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе.

Он пообещал, что организаторы протестов придумают «что-то, что станет для властей сюрпризом и снова выведет их себя», пишет издание.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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