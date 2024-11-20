Силовики вытеснили протестующих с проспекта в Тбилиси

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Полицейские в Тбилиси оттеснили участников акции протеста с проспекта Чавчавадзе на соседнюю улицу, сославшись на запрет перекрывать движение транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта Чавчавадзе в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Однако позднее сторонники оппозиции вновь заняли территорию у Тбилисского госуниверситета и установили палатки, планируя остаться там на ночь.

Сегодня утром полицейские оттеснили протестующих на соседнюю улицу и встали кордоном, не пропуская их к зданию университета, где они проводили акцию, передал корреспондент "Кавказского узла".

МВД объяснило действия силовиков запретом перекрывать движение транспорта. "Количество человек на митинге на проспекте Чавчавадзе недостаточно для блокирования проезжей части дороги", - говорится в заявлении МВД, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Акция протеста продолжилась на соседней улице. Там несколько десятков протестующих сидят на проезжей части дороги и не планируют расходиться, сообщил в 07.26 мск корреспондент "Кавказского узла".

Полицейские активизировались около пяти часов утра (04 мск), сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". «Мы решили здесь стоять и бороться, и так будет до конца», - заявили в телеэфире представители оппозиции Георгий Вашадзе и Елена Хоштария.

Ночью некоторые студенты вошли в первый корпус ТГУ и заявили, что не покинут его, пока не будет выполнено их требование об отставке ректора Джабы Самушия и говорят, что не покинут здание, пока это требование не будет выполнено. "Недопустимо закрывать историческое здание университета для студентов, преподавателей и открывать его для полиции, из которой они отговаривали студентов и других протестующих. Историческое здание Тбилисского государственного университета превращено в штаб-квартиру правоохранительных органов, что является самым большим оскорблением университета. Сегодня сотрудники правоохранительных органов (полицейские и люди в черном форме, которые не раскрывают свою личность) стоят на территории первого корпуса университета и во дворе. В здание допускаются только люди из списка. [...] Ответственность за все это несет ректор Тбилисского государственного университета, который до сих пор не сделал заявления. Мы просим Джабу Самушиа уйти в отставку", - говорится в заявлении на странице «Студенты за защиту голосов» в Facebook*.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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