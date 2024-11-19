Протестующие вновь установили палатки у Тбилисского госуниверситета

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Сторонники оппозиции вновь заняли территорию у Тбилисского госуниверситета и установили палатки, протестуя против итогов парламентских выборов. Несмотря на силовой разгон акции и демонтаж палаток сегодня утром, они намерены остаться на ночь.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики жестко разогнали в Тбилиси акцию протеста против результатов выборов в парламент. МВД заявило, что задержано 16 человек. Двое пострадавших в ходе задержаний были госпитализированы. Против студентов и журналистов была применена чрезмерная сила, о разгоне протестующих не предупредили, а поводов для силовых действий не было, считают юристы. Неправительственные организации назвали незаконным разгон акции, указав, что силовики грубо нарушили право на свободу собраний.

В Тбилиси возобновили акцию протеста на месте ее разгона рано утром. После разгона акции, полиция оттеснила протестующих на несколько сот метров, создав кордон. Однако вечером полицейские разошлись и протестующие, организовав шествие, снова заняли территорию на проспекте Чавчавадзе у административного корпуса Тбилисского государственного университета имени И.Джавахишвили, на которой проводили акцию двое суток. Протестующие намерены провести ночь на акции протеста.

"Несмотря ни на что, мы находимся у ТГУ, продолжаем борьбу, останемся здесь на ночь и будем здесь столько, сколько это нужно для победы. Будут решены все организационные вопросы, мы защитим всех наших граждан, не сделаем ни шага назад", - сказала представитель оппозиционной "Коалиции за перемены" Элене Хоштария.

Протестующие принесли палатки на проспект Чавчавадзе, на территорию возле Тбилисского государственного университета. На данный момент установлены две палатки, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

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