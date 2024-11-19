Госпитализированы двое задержанных в Тбилиси активистов

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В Тбилиси госпитализированы двое участников акции против итогов выборов, которых задержали во время ее разгона. Правящая партия «Грузинская мечта» поблагодарила полицию и лично главу МВД за разгон демонстрантов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики жестко разогнали в Тбилиси акцию протеста против результатов выборов в парламент. МВД заявило, что задержано 16 человек. Против студентов и журналистов была применена чрезмерная сила, о разгоне протестующих не предупредили, а поводов для силовых действий не было, считают юристы. Неправительственные организации назвали незаконным разгон акции, указав, что силовики грубо нарушили право на свободу собраний.

Представители Народного защитника Грузии посетили в изоляторах временного содержания 16 задержанных во время акции протеста. В аппарате омбудсмена считают, что по меньшей мере десять из них предположительно стали жертвами применения чрезмерной силы или ненадлежащего обращения. Двоим из 16 задержанных потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали, передал корреспондент «Кавказского узла».

«Аппарат призвал Специальную следственную службу незамедлительно начать и провести эффективное расследование, чтобы установить всех ответственных лиц. Аппарат Народного защитника передал Специальной следственной службе публично распространенную информацию и видеоматериалы, на которых отражены факты возможного превышения силы полицией и вмешательства в деятельность журналистов», - говорится в заявлении омбудсмена, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Пресс-служба омбудсмена добавила, что будет мониторить ход следствия. Между тем, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» поблагодарила полицию и лично министра внутренних дел за «исполнение закона профессионально и мирным путем».

«Нельзя парализовать столицу нескольким десяткам человек и агентурной оппозиции. Что разумеется не может допустить грузинское государство. Они смогли это сделать за одну ночь и после определенного периода полиция приняла правильное решение по исполнению закона», - заявил на сегодняшнем брифинге лидер парламентского большинства в составе депутатов от партии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, «этот экстремизм», поощряется иностранными политиками, недавно посетившими Грузию. Они «подстрекали агентуру» к организации «украинского Майдана», а потом вернулись в свои страны, утверждает Мдинарадзе, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы партии, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

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