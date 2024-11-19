Активисты осудили силовой разгон акции протеста в Тбилиси

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Неправительственные грузинские организации назвали незаконным разгон акции протеста в Тбилиси, указав, что силовая операция против мирных демонстрантов грубо нарушила право на свободу собрания и выражения граждан.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики жестко разогнали в Тбилиси акцию протеста против результатов выборов в парламент. МВД заявило, что задержано 16 человек. Против студентов и журналистов была применена чрезмерная сила, о разгоне протестующих не предупредили, а поводов для силовых действий не было, считают юристы.

Три неправительственные организации, в том числе «Международное общество демократии и справедливых выборов» и «Фонд гражданского общества» распространили совместное заявление, в котором указали на то, что разгон акции протеста начался в 7 утра по местному времени, который проводили патрульная и криминальная полиция министерства внутренних дел, также департамент по особым поручениям.

НПО призвали МВД действовать в соответствии с законом и не подчиняться «незаконным поручениям» правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение».

"Примерно в 7 утра полицейские силы с применением силы вывели мирных протестующих. Во время незаконного рейда задержали несколько человек, среди них, оператора телекомпании «Мтавари архи» Серги Барамидзе, с которым сотрудники правоохранительных органов физически расправились. Применили физическое насилие в отношении журналиста «Публика» Миндии Гадабадзе. Препятствовали журналистской деятельности сотрудника OC Media Мариам Никурадзе и журналиста «Нетгазети» Гиви Авалиани", - говорится в заявлении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Полиция неоднократно прибегает «к силовым операциям против мирных демонстрантов», что грубо нарушает право на свободу собрания и выражения граждан, подчеркивается в заявлении.

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