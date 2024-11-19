RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:42, 19 ноября 2024

Активисты осудили силовой разгон акции протеста в Тбилиси

Акция в Тбилиси. 18 ноября 2024 г. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неправительственные грузинские организации назвали незаконным разгон акции протеста в Тбилиси, указав, что силовая операция против мирных демонстрантов грубо нарушила право на свободу собрания и выражения граждан.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики жестко разогнали в Тбилиси акцию протеста против результатов выборов в парламент. МВД заявило, что задержано 16 человек. Против студентов и журналистов была применена чрезмерная сила, о разгоне протестующих не предупредили, а поводов для силовых действий не было, считают юристы.

Три неправительственные организации, в том числе «Международное общество демократии и справедливых выборов» и «Фонд гражданского общества» распространили совместное заявление, в котором указали на то, что разгон акции протеста начался в 7 утра по местному времени, который проводили патрульная и криминальная полиция министерства внутренних дел, также департамент по особым поручениям.

НПО призвали МВД действовать в соответствии с законом и не подчиняться «незаконным поручениям» правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение».

"Примерно в 7 утра полицейские силы с применением силы вывели мирных протестующих. Во время незаконного рейда задержали несколько человек, среди них, оператора телекомпании «Мтавари архи» Серги Барамидзе, с которым сотрудники правоохранительных органов физически расправились. Применили физическое насилие в отношении журналиста «Публика» Миндии Гадабадзе. Препятствовали журналистской деятельности сотрудника OC Media Мариам Никурадзе и журналиста «Нетгазети» Гиви Авалиани", - говорится в заявлении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Полиция неоднократно прибегает «к силовым операциям против мирных демонстрантов», что грубо нарушает право на свободу собрания и выражения граждан, подчеркивается в заявлении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

 

Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:00, 19 ноября 2024
Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента Абхазии
14:13, 19 ноября 2024
Мобилизованный из Адыгеи осужден за дезертирство
13:50, 19 ноября 2024
Митинги против экстрадиции уроженца Чечни прошли в Бельгии и Австрии
12:20, 19 ноября 2024
Житель Кабардино-Балкарии осужден за оставление воинской части
10:34, 19 ноября 2024
Минобороны уточнило число сбитых над Ростовской областью дронов
07:17, 19 ноября 2024
Силовики в Тбилиси приступили к разгону акции протеста
Все события дня
Новости
Акция протеста в Тбилиси. 18 ноября 2024 г. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
19 ноября 2024, 14:01
Действия полицейских при разгоне акции в Тбилиси названы чрезмерными
Акция протеста в Тбилиси. 18 ноября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
19 ноября 2024, 11:13
МВД назвало число задержанных на акции протеста в Тбилиси
Силовики снесли палаточный городок, стоп-кадр видео https://t.me/Tbilisi_life/31311
19 ноября 2024, 10:05
Силовики снесли в Тбилиси палаточный городок демонстрантов
Полицейская машина в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
19 ноября 2024, 09:41
Правозащитники заявили о 12 задержанных при разгоне акции протеста в Тбилиси
Задержание протестующих. Стоп-кадр из видео: https://t.me/preludia22
19 ноября 2024, 09:17
Оппозиционеры назвали имена задержанных на акции протеста в Тбилиси
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:35, 19 ноября 2024
Ветер с Апшерона
4
Южный Кавказ обеспечен спокойствием и независимостью
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
09:07, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Акции для "друзей" в Тбилиси. Хороводы оппозиции вокруг решения Байдена
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Скульптура Уастырджи в Алагирском ущелье. Фото opalania.ru Общественной палаты РСО-Алания Осетинский праздник Джеоргуба

Блогеры
Фото
13:03, 19 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
США призывают Киев увеличить численность войск на фронте? Грузия и другие
Фото
11:44, 19 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
О сносе какого палаточного городка в Тбилиси и народной дубине речь? Лицемерие без границ!
Фото
08:35, 19 ноября 2024
Ветер с Апшерона
4
Южный Кавказ обеспечен спокойствием и независимостью
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
09:08, 18 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Ищем чем погордиться ВИДЕО
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Бадра Гунба. Фото: http://abkhazinform.com/
19 ноября 2024, 15:00
Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента Абхазии

Севиндж Вагифгызы. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7363233.html
19 ноября 2024, 13:54
Вагифгызы столкнулась с пыточными условиями в СИЗО

Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
19 ноября 2024, 12:31
Пашинян попытался поднять свой рейтинг с помощью отставок министров

Участники акции протеста в Сухуме. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh
19 ноября 2024, 12:08
Протестующие покинули правительственные здания в Сухуме

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше