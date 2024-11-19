Действия полицейских при разгоне акции в Тбилиси названы чрезмерными

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Против студентов и журналистов была применена чрезмерная сила, о разгоне протестующих не предупредили, а поводов для силовых действий не было, считают юристы.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня силовики жестко разогнали в Тбилиси акцию протеста против результатов выборов в парламент. МВД заявило, что задержано 16 человек.

В Тбилиси во время разгона акции протеста полицейские применили силу в отношении сотрудников СМИ, выполнявших свои профессиональные обязанности – избили и задержали оператора телекомпании "Мтавари архи", также силу применили в отношении журналиста издания "Публика", отметила неправительственная организация (НПО) "Ассоциация молодых юристов".

В связи с этим НПО призвало министерство внутренних дел (МВД) прекратить применение силы в отношении протестующих, их незаконные задержания, а также освободить всех незаконно задержанных.

"Не препятствовать исполнению служебных обязанностей присутствующим на акции представителям СМИ. Своевременно обнародовать информацию о количестве и местонахождении задержанных лиц", – сказано в заявлении НПО, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также НПО обратилось к Специальной следственной службе (ССБ) с требованием своевременно расследовать задержание представителей СМИ и протестующих, случаи применения по отношению к ним физической силы и воспрепятствования выполнения журналистами их профессиональных обязанностей. Кроме того, правозащитники также призвали службу своевременно информировать общественность о проводимых мероприятиях.

НПО напомнила о важности СМИ в демократическом обществе, что пресса выполняет функции контролирующего института, распространяет информацию и идеи по вопросам, представляющим общественный интерес. Что у общественности есть право на получение информации. В основную функцию СМИ входит освещение собраний и манифестаций. Распространяемая информация носит важный характер при формировании общественного мнения, также это имеет важное значение для организаторов акций и их участников, и оценки действий сотрудников правоохранительных органов, отметило НПО.

"Представители правоохранительных органов обязаны не препятствовать работе представителей СМИ во время акции. И даженаоборот – способствовать освещению текущих событий", – заявили правозащитники.

Воспрепятствование работе сотрудников СМИ – это нарушение международных стандартов, также недопустимо изъятие или повреждение отснятого материала и оборудования у журналистов. Это не только запрещенная практика по международным стандартам, но и рассматривается как цензура. Подобные действия грузинское законодательство рассматривает в качестве уголовно наказуемых, обратило внимание НПО.

"Участились случаи незаконного вмешательства и препятствий в профессиональной деятельности журналистов. Проводимые расследования Специальной следственной службой характеризуются по этим вопросам важными вызовами. Бездействие и неэффективное расследование Специальной следственной службы приводит к новым случаям насилия в отношении журналистов", – отметили правозащитники.

Разгон акции протеста был предсказуемым. МВД, организовав кордон поперек улицы, действует согласно своей тактике, подчеркнул бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили.

"Я предполагал, что разгонят протестующих, но невозможно предполагать, когда это сделают. Сейчас полицейские сами перекрыли улицу и непонятно, что они хотят. Вероятно, у них приказ защитить здание Тбилисского государственного университета и никого к нему не подпускать, поэтому они там стоят. Другого объяснения у меня нет", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, во время разгона акций была применена чрезмерная сила, о разгоне митингующих не предупредили. Поводов для разгона не было, соответственно, полномочий для него не было и он – незаконный.

В свою очередь бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили обратил внимание, что правящая партия "Грузинская мечта" борется за власть и прибегает к силе. Аналитик заявил, что это "единственное, что у нее есть".

"Конституция позволяет гражданам протестовать любым способом и проводить протесты, если отнимают исконные права. Если говорить о физической силе в отношении протестующих – как надо выворачивать руку – то в этом тоже есть проблемы у правительства. В первую очередь, это касается телевизионного оператора, которого избили и отняли камеру", – сказал Дарчиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

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