МВД назвало число задержанных на акции протеста в Тбилиси

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Всего во время разгона акции протеста в Тбилиси задержано 16 человек, трое из них отпущены под подписку о невыезде.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Тбилиси при разгоне силовиками акции протеста были задержаны не менее 12 человек. Полицейские применили по отношению в протестующим силу. Также они снесли палаточный городок, где активисты два дня проводили акцию протеста против результатов выборов в парламент Грузии.

Полиция нарушила право жителей Грузии на мирные собрания, разогнав акцию протеста в Тбилиси, заявил омбудсмен страны. "Когда МВД начало арестовывать участников митинга на проспекте Меликишвили, митинг был мирным и соответствовал стандартам свободы собраний", – привело сегодня заявление офиса омбудсмена ИА "Новости Грузия".

После того, как силовики разогнали акцию протеста в Тбилиси, она не завершилась. Участники акции протеста переместились на другие улицы. Представители оппозиции не собираются расходиться, МВД снова обратилось с призывом к ним освободить улицы, рассказала председатель тбилисской организации "Единство – Национальное движение" Софо Джапаридзе.

"Если нас надеются остановить, запугать, то все напрасно. Прогонят ли нас с одной улицы? Пойдем ли мы на другую улицу? Уйдем с другой улицы? Пойдем на третью улицу. Мы будем везде, мы будем там 24 часа в сутки", – привел сегодня ее слова на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Цель акции протеста – вернуть Грузию в рамки конституционного законодательства, заявила член партии "Гахария за Грузию" Теона Акубардия. "Мирные протесты будут продолжаться. Хотя наша партия не участвует в их организации, мы участвуем в мирных протестах", – привел телеканал на своем сайте ее слова.

Всего при разгоне акции протеста в Тбилиси силовики задержали 16 человек, трое из них отпущены под подписку о невыезде, сообщило сегодня МВД Грузии, заявление которого привел на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах.

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