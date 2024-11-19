Правозащитники заявили о 12 задержанных при разгоне акции протеста в Тбилиси

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По данным правозащитников, всего во время разгона акции протеста в Тбилиси силовиками задержано 12 человек.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Тбилиси силовики применили силу во время разгона акции протеста, в результате несколько протестующих получили травмы, как минимум один человек госпитализирован.

Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) до того, как начались жесткие задержания демонстрантов в Тбилиси, призывала МВД Грузии обеспечить реализацию их права на мирные собрания, заявила правозащитная организация.

МВД должно прекратить незаконные задержания демонстрантов, подчеркивается в сообщении, которое сегодня привел телеграм-канал Tbilisi life.

По данным правозащитников, всего при разгоне акции протеста задержано 12 человек, сообщила председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе.

"На единую горячую линию неправительственных организаций поступила информация о 12 задержанных. Адвокаты пытаются установить их местонахождение", – написала она сегодня на своей странице в Facebook*.

Напомним, с 28 октября в Тбилиси проходят акции протеста против результатов выборов парламент, которые состоялись 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах.

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