Оппозиционеры назвали имена задержанных на акции протеста в Тбилиси

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Во время разгона акции протеста в Тбилиси задержаны активисты коалиций "Сильная Грузия" и "За изменения".

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром МВД потребовало от протестующих в Тбилиси в течение 15 минут освободить улицы, а после того, как этого не было сделано, силовики начали разгон акции протеста, применяя силу. В результате несколько человек получили травмы, один госпитализирован.

С 28 октября в Тбилиси проходят акции протеста против результатов выборов парламент, которые состоялись 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. Лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах.

Во время разгона акции протеста в Тбилиси силовики задержали члена коалиции "Сильная Грузия" Маию Гогидзе, члена коалиции "За изменения" Рези Думбадзе, руководителя избирательного штаба в Рустави Манучара Чачанидзе, а также Сабу Цхвитаридзе.

Травмы из-за применения силы полицией получил член политсовета партии "Akhali" Ника Квитатиани, арестован один из основателей "12 этажей" Сандро Кавтарадзе, передал сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Заместитель начальника патрульной полиции Каха Бухрадзе заявил, что полиция пошла на применение силы при разгоне акции протеста, поскольку в ведомство поступило множество звонков от местных жителей с жалобами, что демонстранты уже несколько дней блокируют улицу, из-за чего не ней не могут ездить машины.

"Эта дорога была парализована на протяжении двух дней. Люди не могли добраться до работы", – привел телеграм-канал его слова.

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