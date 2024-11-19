Несколько человек получили травмы при разгоне акции протеста в Тбилиси

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В результате применения силы полицейскими при разгоне акции протеста в Тбилиси госпитализирован как минимум один человек, еще несколько обратились за помощью к врачам скорой помощи.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром силовики в Тбилиси начали разгон акции протеста против результатов выборов в парламент. Полицейские задержали несколько десятков протестующих и одного журналиста.

Во время разгона акции протеста в Тбилиси силовики избили журналиста издания Publika Миндия Габадзе, полицейские также сильно избили одного из демонстрантов и оставили его лежать на улице. Избитого с улицы унесли другие участники акции протеста, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

В другой публикации телеграм-канал отметил, что несколько человек, находившихся на месте акции протеста, обратились к врачам скорой помощи после того, как силовики избили их и распылили перцовый баллончик.

Серьезные травмы получили как минимум два человека. Оппозиционная партия "Ахали" сообщила, что в больницу перевели члена их политсовета Нику Квитатиани, передало в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Силовики всего задержали по меньшей мере пять человек, в том числе оператора оппозиционного канала "Мтавари архи" Серги Барамидзе и члена оппозиционной партии "Ахали" Сабу Схвитаридзе, сообщило агентство в другой публикации.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах.

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