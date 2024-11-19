Полиция начала задержания протестующих в Тбилиси

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Силовики задержали на месте акции протеста в Тбилиси несколько десятков протестующих, также задержан один журналист.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром МВД Грузии потребовало от участников акции протеста в Тбилиси освободить проезжую часть улиц, силовики начали сносить установленные демонстрантами палатки.

Силовики начали применять силу по отношению к участникам акции протеста в Тбилиси. Полицейские начали задержания. Они избивают демонстрантов, в том числе несовершеннолетних и девушек. Силовики оттеснили протестующих с проспекта Меликишвили, передал сегодня телеграм-канал "Tbilisi life".

К другой публикации прикреплено видео, на котором показано как несколько силовиков скручивают оператора телеканала. В описании видеоролика сказано, что это оператор "Мтавари архи" Серги Барамидзе, который работал на месте акции протеста. На месте показано большое скопление силовиков. Барамидзе был схвачен несколькими из них и уведен. В руках при этом у него была видеокамера.

Между протестующими и силовиками происходят стычки, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах.

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