Пашинян объяснил отставку силовиков их плохой работой

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку руководителей Антикоррупционного комитета, МВД, Следкома и Высшего судебного совета, указав на плохую работу этих ведомств.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отставке ряда высокопоставленных чиновников.

По его словам, именно он попросил их подать в отставку. "Причины отставок не личные факторы, а системные проблемы", – написал на своей странице в Facebook* Пашинян, пост которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На пятничном правительственном заседании Пашинян подверг критике работу силовых ведомств.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что глава МВД Ваге Казарян подал в отставку. Сотрудник Антикоррупционного комитета корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил увольнение главы ведомства Сасуна Хачатряна.

Свою отставку подтвердил также глава Высшего судебного совета Карен Андриасян. При этом он не стал приводить причину своей отставки, чтобы избежать кривотолков.

По его словам, ему удалось вывести судебную систему из "позорного кризиса", но решить полностью проблемы не удалось. "Все проблемы судебной системы среднесрочные, ожидания общества оказались высокими, чтобы их можно было удовлетворить за два года. Я не хотел идти на компромисс с несправедливыми ожиданиями", – написал на своей странице в Facebook* Андриасян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Андриасян отметил, что покидает пост без конфликтов и разочарований, добавив, что "продержался на этой токсичной должности дольше всех своих предшественников".

Глава Следственного комитета Армении Аргишти Карамян подтвердил сведения о своей отставке. "Решение об отставке исходит из сложившейся ситуации вокруг силовых структур", – написал на странице Следкома Армении в Facebook* Карамян, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян также сообщил в Facebook*, что подал в отставку. Причины своей отставки он не раскрыл.

Глава Комитета по госдоходам Рустам Бадасян сообщил о своей отставке на официальной странице ведомства в соцсети. Он также не назвал причины своей отставки.

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