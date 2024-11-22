Объявлена дата первого заседания обновленного парламента Грузии

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Первое после выборов заседание парламента Грузии намечено на 25 ноября, на нем запланировано признание полномочий 150 депутатов.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов. Еще один иск об этом подала группа парламентариев.

Первое заседание парламента 11-го созыва состоится 25 ноября, в 12 часов по местному времени (11 мск), заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили. Он пояснил, что первое заседание вновь избранного парламента должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов.

"25 ноября, с 11:00 по местному времени, начнется письменная регистрация, а в 12:00 начнется первое заседание, вести которое будет старший по возрасту из избранных депутатов Ладо Кахадзе. Первый вопрос повестки дня – признание полномочий. В этот вопрос вовлечен и председатель ЦИК. После его доклада и состоится признание полномочий 150 членов парламента, после чего будут сформированы фракции. Затем будут избраны председатель и его заместители. После этого будут сформированы комитеты, а затем на повторном заседании избраны их председатели", - цитирует Шалву Папуашвили "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, с 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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