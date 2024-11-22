RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:30, 22 ноября 2024

Объявлена дата первого заседания обновленного парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первое после выборов заседание парламента Грузии намечено на 25 ноября, на нем запланировано признание полномочий 150 депутатов.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов. Еще один иск об этом подала группа парламентариев. 

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Первое заседание парламента 11-го созыва состоится 25 ноября, в 12 часов по местному времени (11 мск), заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили. Он пояснил, что первое заседание вновь избранного парламента должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов.

"25 ноября, с 11:00 по местному времени, начнется письменная регистрация, а в 12:00 начнется первое заседание, вести которое будет старший по возрасту из избранных депутатов Ладо Кахадзе. Первый вопрос повестки дня – признание полномочий. В этот вопрос вовлечен и председатель ЦИК. После его доклада и состоится признание полномочий 150 членов парламента, после чего будут сформированы фракции. Затем будут избраны председатель и его заместители. После этого будут сформированы комитеты, а затем на повторном заседании избраны их председатели", - цитирует Шалву Папуашвили "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, с 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудники полиции во время акции протеста. Тбилиси, ноябрь 2024 г. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
22 ноября 2024, 11:14
Житель Тбилиси обвинен в избиении полицейских на акции протеста
Конституционный суд Грузии. Фото: https://www.wikiwand.com/ru/Конституционный_суд_Грузии
22 ноября 2024, 04:27
Две жалобы на выборы поступили в Конституционный суд Грузии
22 ноября 2024, 02:29
Оппозиционер Давид Киртадзе отстранен от работы в ЦИК Грузии
21 ноября 2024, 22:35
Ардзинба назвал условия урегулирования отношений с Грузией
Исако Девидзе. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России) от 09.05.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=122148094838144568&set=a.122106298022144568
21 ноября 2024, 21:42
Арестованный за неподчинение полиции Грузии активист начал сухую голодовку
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:48, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
45
Кто поздравляет Украину с майданом? 11 лет свержения "кровавого" Януковича
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
08:53, 20 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
104
Грузинская молодежка выбила хорватов. Взрослые проиграли чехам. Вопрос по Карпину и Дзюбе?
Все блоги
Справочник
Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Блогеры
Фото
09:00, 22 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
29
Меркель, в который раз, повторила, почему была против Грузии и Украины в НАТО в 2008
Фото
16:52, 21 ноября 2024
Ветер с Апшерона
37
1300 км не спасут от ядерной зимы
Фото
15:48, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
45
Кто поздравляет Украину с майданом? 11 лет свержения "кровавого" Януковича
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
08:53, 20 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
104
Грузинская молодежка выбила хорватов. Взрослые проиграли чехам. Вопрос по Карпину и Дзюбе?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Азер Гасымлы. Фото: https://www.meydan.tv/
22 ноября 2024, 11:47
Политологу Гасымлы запрещен выезд из Азербайджана

Девушка дает комментарий и граффити про Седу. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://t.me/helpseda/107?single
22 ноября 2024, 08:21
Силовики составили протокол на правозащитницу из-за комментария о деле Сулеймановой

Губад Ибадоглу. Стоп-кадр видео с YouTube-канала Pressklub TV от 01.08.23, https://www.youtube.com/watch?v=h-9COSMqz-w&t=36s
21 ноября 2024, 19:52
Ученые призвали власти Азербайджана прекратить преследование Ибадоглу

Палатки во дворе ТГУ. Скриншот фото из Telegram-канала "GEнацвале" | "Генацвале" от 21.11.24, https://t.me/georgiafacts/12525.
21 ноября 2024, 19:07
Студенты установили палатки во дворе Тбилисского университета

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше