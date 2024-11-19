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00:52, 19 ноября 2024

Студенты стали движущей силой протестной акции в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси продолжается протестная акция против итогов выборов в парламент. Активной его силой являются студенты Тбилисского госуниверситета и университета Ильи. В паре минут езды от палаточного лагеря протестующих замечены автобусы со спецназом.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Чавчавадзе, остановились во дворе госуниверситета и установили там палатки. Также перекрыт и проспект Руставели. Участники протестных акций провели ночь на улице. 18 ноября акция продолжилась, протестующие установили более 20 палаток.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 

Лидеры прозападной оппозиции заявили поздно вечером 18 ноября о продолжении непрерывной акции протеста около Тбилисского государственного университета (ТГУ).

"Мы остаемся здесь. Мы здесь на ближайшие 24 часа и продолжаем бороться до великой победы", - заявил несколько минут назад один из лидеров "Единого национального движения" Георгий Вашадзе, передает "Мтавари архи".

Лидер коалиции "За перемены" и партии "Ахали" Ника Гварамия заявил, что протестами будет охвачен сначала весь Тбилиси, затем - вся страна, но пока акция проходит локально, ее центром остается территория возле ТГУ, сообщает телеграм-канал "Новости-Грузия".

Издание также сообщает, что в районе Филармонии, то есть в паре минут езды от палаточного городка оппозиции у главного корпуса ТГУ, замечены автобусы со спецназом. МВД Грузии пока не сделало никаких заявлений.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в прямом эфире "Формулы", что "выборы не состоялись". "Необходимо провести новые выборы в кратчайшие сроки [...] Моя оценка результатов выборов такова: во-первых, были нарушены все принципы и нормы Конституционного и международного права Грузии по ряду конвенций. Главное право - во-первых, тайна голосования, а во-вторых, всеобщее избирательное право, по которому были проигнорированы избирательные права иммигрантов. Кроме того, мы все знаем и видели, что существовали широко распространенные и системные схемы фабрикации, которые включали в себя как предвыборный период, так и период в день выборов. Также были нарушены избирательные жалобы, а это очень важное, самое главное право на выборы – избирательные жалобы должны быть рассмотрены справедливым и независимым судом", – заявила она.

"Мы полностью разделяем позицию президента. Выборы не имеют признания ни внутри страны, ни за ее пределами, ни у оппозиции, ни у президента. Сегодня Грузией правят абсолютно самозванцы. Поэтому наша борьба будет вестись до конца", - отреагировал на слова Зурабишвили Георгий Вашадзе.

Активной частью протестующих являются студенты. «В связи с ситуацией в стране студенты университета Ильи считают, что наше участие в этих процессах необходимо. 15 ноября мы заночевали в корпусе A, показав студентам БГУ и ТГУ, что мы с ними. 17 ноября мы прочитали общий манифест грузинских студентов, согласно которому 13 студенческих союзов университетов протестуют против систематических фальсификаций выборов в октябре 2024 года, которая противоречит принципам демократии и наносит существенный удар по конституции государства, интересам и репутации на международном уровне. Выборы не проходили в свободной и справедливой обстановке!" - говорится в заявлении студенческого движения университета Ильи "Илиауни".

По словам активистов движения, власти пытаются активно вмешаться в образовательный процесс, в частности, назначили годовой мониторинг в университете. "В результате узурпации всех государственных институтов власти подчинили однопартийным и единоличным решением парламент Грузии, прокуратуру, ЦИК и министерство внутренних дел. Это отражает попытку установить в Грузии автократический режим", - далее говорится в заявлении совета.

Студенты призвали оппозицию не приступать к работе в парламенте. "Мы просим их оставаться на позиции, которую они ранее озвучивали. Любая попытка депутатов пройти в парламент легитимизирует итоги выборов, которые не признаются западными странами", - резюмируется в заявлении, авторы которого заявили о готовности мобилизовать группы для агитационной работы.

Напомним, 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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