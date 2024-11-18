Проспект в Тбилиси остается перекрытым из-за акции протеста

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На проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Чавчавадзе, остановились во дворе госуниверситета и установили там палатки. Также перекрыт и проспект Руставели. Участники протестных акций провели ночь на улице.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах.

Акция протеста перед зданием административного корпуса Тбилисского госуниверситета продолжается, на проспекте Чавчавадзе по-прежнему перекрыто транспортное движение и установлено более 20 палаток разных размеров. Большая часть палаток пустые, в других находится по одному человеку, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции.

На прилегающей территории для протестующих установлены биотуалеты. За проведением акции наблюдают немногочисленные сотрудники полиции.

Акция проводится по инициативе студентов, которые требуют проведения повторных выборов в парламент. Они установили на проезжей части палатки, позже к ним присоединились представители оппозиции.

Часть протестующих, принимавших участие в акции ночью, утром ушли, вместо них пришли другие. Предполагается, что эта акция будет длиться сутки – с 18 мск 17 ноября до 18 мск 18 ноября. Лидеры оппозиции намерены в 18 мск огласить дальнейшие планы по проведению протеста.

Напомним, 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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