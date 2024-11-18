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08:23, 18 ноября 2024

Протестная ночь в Тбилиси прошла спокойно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестных акций, перекрывшие проспект Руставели и подходы к Тбилисскому государственному университеты, провели ночь на улицах. Лидеры оппозиции призвали продолжить акцию, требуя расследовать фальсификации на выборах.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 ноября участники митинга против результатов выборов перекрыли проспект Чавчавадзе, остановились во дворе ТГУ и установили там палатки. Также в Тбилиси перекрыт и проспект Руставели.Тбилисский государственный университет уведомил преподавателей и студентов, что из-за перекрытия проспекта Чавчавадзе в грузинской столице занятия в части учебных корпусов будут временно приостановлены.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 6 ноября суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори, а 7 ноября было отменено решение тбилисского суда, признавшего нарушение тайны голосования. В Кутаиси суд также не удовлетворил ни один из исков миссии наблюдателей "Мой голос". В избиркомы поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования фальсификаций на выборах.

Участники протестов остались на ночь на улицах, передает корреспондент "Кавказского узла". На месте акции протеста раздавали кофе, чай, одеяла. Были установлены также биотуалеты с умывальниками и мылом. На проспекте Чавчавадзе некоторые участники протестов танцевали, здесь расставлены десятки палаток.

На месте мобилизованы полиция и бригады скорой помощи, передали "Новости Грузии".

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Лидеры оппозиции заявили, что сегодня, 18 ноября, акция продлится как минимум до 20.00 по местному времени.«Сила в единстве! До 8 часов вечера мы здесь», - обратился к протестующим Георгий Вашадзе, один из лидеров «Единого национального движения».

Лидер партии “Ахали” Ника Гварамия заявил, что акция будет бессрочная.

Напомним, что 16 ноября председатель Центризбиркома Грузии Георгий Каландришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов. Во время заседания представитель "Единства-национального движения" Давид Киртадзе выплеснул краску в лицо Каландришвили, возбуждено уголовное дело. Заседание ЦИК прошло на фоне уличных протестов и требования наблюдателей провести повторные выборы.16 ноября полиция провела жесткие задержания трех сторонников оппозиции на акции протеста против признания итогов парламентских выборов в Грузии.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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