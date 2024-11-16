Заведено дело о нападении на главу Центризбиркома Грузии

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Уголовное дело о нападении на председателя Центризбиркома Грузии Георгия Каландаришвили расследуется по статье о причинении незначительного вреда здоровью, предусматривающей до четырех лет заключения.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. Председатель Центризбиркома Грузии Георгий Каландришвили подписал сегодня итоговый протокол парламентских выборов. Во время заседания представитель "Единства- национальное движение" Давид Киртадзе выплеснул краску в лицо Каландришвили. Заседание ЦИК прошло на фоне уличных протестов и требования наблюдателей провести повторные выборы.

6 ноября суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори, а 7 ноября было отменено решение тбилисского суда, признавшего нарушение тайны голосования. В Кутаиси суд также не удовлетворил ни один из исков миссии наблюдателей "Мой голос". В избиркомы поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования фальсификаций на выборах.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело в связи с причинением вреда здоровью председателю Центральной избирательной комиссии Грузии Георгию Каландаришвили.

МВД возбудило уголовное дело на основании обращения Центральной избирательной комиссии, по статье о преднамеренное причинении вреда здоровью небольшой тяжести (статья 118 УК Грузии), предусматривающей до четырех лет лишения свободы.

"В здании Центральной избирательной комиссии во время подведения итогового протокола выборов, представитель "Единство - Национальное движение" Давид Киртадзе облил неустановленной жидкостью председателя Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили. По этому факту ведется следствие", - говорится в сообщении МВД, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

9 ноября члены оппозиционных коалиций и их сторонники провели два шествия в Тбилиси, после чего на митинге потребовали отменить итоги парламентских выборов. Аналогичная акция прошла в центре Тбилиси и 11 ноября.

13 ноября участники акции протеста против итогов парламентских выборов провели шествие в Тбилиси. Во время шествия произошла перепалка между участниками акции и силовиками. Протестующие попытались перекрыть дорогу, но полицейские не дали им этого сделать.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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