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12:39, 16 ноября 2024

Избирком Грузии принял итоговый протокол выборов на фоне протестов

Участники акции протеста перед зданием ЦИК Грузии. Тбилиси, 16 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164452-u-zdaniia-tsik-gruzii-sobiraiutsia-grazhdane

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Председатель Центризбиркома Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов. Заседание ЦИК прошло на фоне уличных протестов и требования наблюдателей провести повторные выборы.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

6 ноября суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори, а 7 ноября было отменено решение тбилисского суда, признавшего нарушение тайны голосования. В Кутаиси суд также не удовлетворил ни один из исков миссии наблюдателей "Мой голос". В избиркомы поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования фальсификаций на выборах.

Глава избиркома подписал итоговый протокол выборов

Сегодня Центризбирком Грузии принял итоговый протокол выборов: председатель ЦИК Георгий Каландаришвили подписал его и скрепил печатью, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". «Составлен сводный протокол. На этом избирательный период фактически завершен», - сказал Каландаришвили.

Перед этим в заседании ЦИК был перерыв из-за конфликта Каландаришвили и представителем коалиции "Единство – Национальное движение" в избиркоме Давидом Киртадзе. Киртадзе обвинил Каландаришвили в выполнении "заданий олигархического режима", в ответ Каландаришвили угрожал выдворить его из зала. После перепалки Киртадзе выплеснул черную жидкость из стакана на Георгия Каландаришвили, после чего Давида Киртадзе вынудили покинуть зал заседаний, а в сессии был объявлен перерыв.

Оппозиционеры провели акцию протеста у здания ЦИК

Заседание комиссии проходило на фоне акции у здания ЦИК, участники которой высказали протест против фальсификации выборов и выразили недоверие ЦИК.

Около здания ЦИК находились члены и сторонники "Единства – Национального движения", "Сильной Грузии" и "Коалиции за перемены", а также члены различных движений и гражданские активисты. Также у здания было мобилизовано несколько десятков сотрудников полиции, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Член ЦИК от оппозиции Георгий Сиоридзе, который в знак протеста покинул итоговое заседание, заявил, что комиссия заранее определила результаты голосования. "Они знали, что «Грузинская мечта» должна иметь те результаты, о которых они объявили заранее. Они точно знали, что выборы будут не просто манипулятивными, а сфальсифицированными. Грузинский народ был лишен главного рычага влияния в стране – права выбора", - заявил он в эфире телеканала "Формула".

С критикой в адрес избиркома выступил и Зураб Джапаридзе, один из лидеров "Коалиции за перемены". "Это те люди, которые лишают подавляющее большинство граждан этой страны того выбора, который они сделали 26 октября, и этот выбор заключался в том, чтобы сделать эту страну членом цивилизованного мира, включая Евросоюз и НАТО. Поэтому никто не должен удивляться реакции граждан", - сказал Джапаридзе в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Наблюдательные миссии потребовали проведения повторных выборов

Три наблюдательные миссии - "Ассоциация молодых юристов Грузии" (GYLA), "Мой голос" и "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) - сегодня выступили с совместным заявлением о том, что парламентские выборы не были демократическими, свободными и справедливыми.

Предвыборный период и день выборов характеризовались систематическими, организованными нарушениями, направленными на обеспечение победы правящей партии. Все три независимые наблюдательные миссии пришли к выводу, что результаты выборов нельзя рассматривать как истинное волеизъявление избирателей.

"Наблюдательные миссии призывают Центральную избирательную комиссию не подводить итоги выборов 26 октября 2024 года и назначить повторные выборы", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

9 ноября члены оппозиционных коалиций и их сторонники провели два шествия в Тбилиси, после чего на митинге потребовали отменить итоги парламентских выборов. Аналогичная акция прошла в центре Тбилиси и 11 ноября.

13 ноября участники акции протеста против итогов парламентских выборов провели шествие в Тбилиси. Во время шествия произошла перепалка между участниками акции и силовиками. Протестующие попытались перекрыть дорогу, но полицейские не дали им этого сделать.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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