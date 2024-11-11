Участники протестов перекрыли проспект в Тбилиси

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Сторонники оппозиции, требующие провести повторные парламентские выборы, перекрыли проспект в центре Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября члены трех оппозиционных коалиций ("Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "За перемены") и их сторонники провели два одновременных шествия в Тбилиси, после чего на митинге потребовали отменить итоги парламентских выборов.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Жители Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси и перекрыли проспект Руставели, сообщает на своем сайте телеканал "Пирвели". "Граждане Грузии выражают недоверие результатам выборов и требуют повторных выборов", - говорится в публикации.

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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