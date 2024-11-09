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20:05, 9 ноября 2024

Участники митинга в Тбилиси потребовали отменить итоги выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционеры и их сторонники, которые провели два шествия по улицам Тбилиси, на митинге потребовали признать нелегитимными и отменить итоги парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня оппозиционеры и их сторонники провели два шествия в Тбилиси. Так, члены «Единства – Национального движения» и коалиции «Сильная Грузия» и их стронники прошли от станции метро «Марджанишвили» до резиденции президента, а коалиция "За перемены" начала шествие от станции метро "Университет". Одна из лидеров коалиции Элене Хоштария пояснила, что организаторы шествия сознательно не называют конечную точку марша.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Участники обоих шествий – члены трех коалиций ("Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "За перемены") и их сторонники - пришли на площадь Героев.

Там они провели митинг, на котором заявили, что парламентские выборы прошли с нарушениями, поэтому их результаты следует признать нелегитимными, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

В день голосования наблюдатели от НПО были активны и фиксировали нарушения, а наблюдатели от оппозиционной партии ЕНД были пассивны, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "В то время как наблюдатели от правящей партии иногда казались неформальными лидерами, они руководили действиями на избирательном участке", - рассказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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