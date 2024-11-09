Сторонники оппозиции провели два шествия в Тбилиси

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Члены оппозиционных партий и их сторонники провели два шествия по улицам Тбилиси с требованием отменить результаты парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Одно из протестных шествий членов и сторонников оппозиционных партий началось сегодня с территории около станции метро «Марджанишвили» в Тбилиси. В частности, среди них были лидеры и члены «Единства – Национального движения» и коалиции «Сильная Грузия».

Участники акции держали баннер с надписью "Проснись, Грузия", а также флаги Грузии, Евросоюза и Украины, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

В день голосования наблюдатели от НПО были активны и фиксировали нарушения, а наблюдатели от оппозиционной партии ЕНД были пассивны, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "В то время как наблюдатели от правящей партии иногда казались неформальными лидерами, они руководили действиями на избирательном участке", - рассказал он в интервью "Кавказскому узлу".

Протестующие дошли до администрации президента, где заявили, что "институт президента - единственный независимый институт в стране". Они включили через громкоговорители государственный гимн Грузии и гимн Евросоюза, пишет агентство.

Второе шествие началось у станции метро "Университет", его организовала «Коалиция за перемены» и ее сторонники, протестующие против результатов парламентских выборов.

Одна из лидеров коалиции Элене Хоштария пояснила, что организаторы шествия сознательно не называют конечную точку марша.

"Маршрут заранее не объявляем, пройдем по городу так, как решим. Да, мы, граждане Грузии, берем власть в свои руки, «Коалиция за перемены» и прозападные оппозиционные партии берут на себя эту ответственность, что да, решается сегодня на улицах [...] потому что конституция украдена, и мы будем бороться до конца. Формы будут разные, конечно, мы не будем сообщать об этом «Грузинской мечте» заранее. «Грузинская мечта» не сможет управлять этой страной», - приводит ее слова агентство.

Напомним, 6 ноября апелляционный суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори и отказался удовлетворить иски "Международного общества за справедливые выборы и демократию". 7 ноября апелляционный суд в Тбилиси отменил решение районного суда, признавшего нарушение тайны голосования на выборах, и не удовлетворил иски наблюдателей. Суд в Кутаиси также не удовлетворил иски миссии наблюдателей "Мой голос".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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