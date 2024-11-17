Протестующие перекрыли часть центра Тбилиси

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Участники митинга в грузинской столице перекрыли проспект Чавчавадзе и ставят там палатки. Также в Тбилиси перекрыт и проспект Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель Центризбиркома Грузии Георгий Каландришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов. Во время заседания представитель "Единства-национального движения" Давид Киртадзе выплеснул краску в лицо Каландришвили, возбуждено уголовное дело. Заседание ЦИК прошло на фоне уличных протестов и требования наблюдателей провести повторные выборы.16 ноября полиция провела жесткие задержания трех сторонников оппозиции на акции протеста против признания итогов парламентских выборов в Грузии.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 6 ноября суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори, а 7 ноября было отменено решение тбилисского суда, признавшего нарушение тайны голосования. В Кутаиси суд также не удовлетворил ни один из исков миссии наблюдателей "Мой голос". В избиркомы поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования фальсификаций на выборах.

Акция протеста сегодня была продолжена. Лидеры оппозиции внезапно остановили шествие от парка Ваке до проспекта Руставели, заявив, что остаются во дворе ТГУ и акция протеста продлится 24 часа.

"Мы запускаем демократическую волну, которая должна стереть режим с лица земли", - обратилась к гражданам на проспекте Чавчавадзе лидер движения «Перемены» Ника Мелия. По словам лидера оппозиции, правящее правительство «Грузинской мечты» должно «рухнуть».

"Начинаем волну демократии, которая должна захлестнуть власть. Частичные успехи уже достигнуты. Достигнуто то, что они не имеют признания со стороны международного сообщества в связи с этими выборами", - приводит слова Мелии "Мтавари архи".

У первого здания ТГУ протестующие сейчас разворачивают палатки. До этого момента митинг проходил на проспекте Руставели. Люди протестовали против фальсификации выборов.

«Я видел фальсификацию», - эти слова написаны на плакатах в руках протестующих.

Участники митинга просят правительство Иванишвили назначить новые выборы. "Объявляется 24-часовая акция протеста", - заявила один из лидеров коалиции «Перемены» Елена Хоштария на митинге перед парламентом. Она призвала граждан присоединиться к движению сопротивления.

"Движение сопротивления началось. Мы не собираемся останавливаться, мы не собираемся идти с повесткой «Мечты». Мы также не собираемся идти с их насильственными планами. Мы являемся ненасильственным сильным движением сопротивления, поэтому мы призываем всех сегодня, дайте нам знать, что мы останавливаемся здесь, мы проведем ночь с ТГУ, мы будем здесь 24 часа, мы дадим вам план и будем стоять здесь, пока не произойдут новые честные выборы", - отметила Елена Хоштария, передает ТВ "Формула".

Поэт Рати Амоглобели призвал протестующих присоединиться к протесту у Тбилисского государственного университета, сейчас колонна около метро Руставели.

Лидеры оппозиции проведут ночь на улице вместе с горожанами, рассказала Нана Малашхия, член коалиции «За перемены». По ее словам, решением проблемы «мечтающего» правительства теперь является улица. "Это начало противостояния, которое обязательно будет продолжаться", - говорит Малашхия ТВ "Пирвели".

Члены Коалиции за перемены поставили палатки на проспекте Чавчавадзе. Они заявили, что акция протеста будет проходить 24 часа в сутки. "Движения по этой трассе не будет. Ни на других автомагистралях. Медленно, но целенаправленно, спланированно, мы будем мирно оккупировать нашу страну. Эта страна - наша», — заявил лидер коалиции Ника Гварамия.

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. 9 ноября члены оппозиционных коалиций и их сторонники провели два шествия в Тбилиси, после чего на митинге потребовали отменить итоги парламентских выборов. Аналогичная акция прошла в центре Тбилиси и 11 ноября. 13 ноября участники акции протеста против итогов парламентских выборов провели шествие в Тбилиси. Во время шествия произошла перепалка между участниками акции и силовиками. Протестующие попытались перекрыть дорогу, но полицейские не дали им этого сделать.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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