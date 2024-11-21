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19:07, 21 ноября 2024

Студенты установили палатки во дворе Тбилисского университета

Палатки во дворе ТГУ. Скриншот фото из Telegram-канала GEнацвале | Генацвале от 21.11.24, https://t.me/georgiafacts/12525.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста во дворе Тбилисского университета требуют отставки ректора, который запретил вход на территорию вуза участникам акций оппозиции против результатов выборов.

Как писал  "Кавказский узел", к вечеру 20 ноября 12 из 16 задержанных на акции протеста в Тбилиси оставались под стражей и ожидали суда, еще один был арестован судом на восемь суток. Один из участников протестов, Исако Девидзе был также арестован на восемь суток за неподчинение полиции и хулиганство, Иракли Андгуладзе оштрафован.

 Несколько палаток установили протестующие студенты во дворе здания административного корпуса Тбилисского государственного университета имени И.Джавахишвили. Часть из них слушает публичные лекции, сидя на ступенях здания, ведущих к центральному входу, которые им читают протестующие лекторы, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Одна из участниц акции рассказала, что студенты требуют отставки ректора. "Мы здесь для того, чтобы высказать свое мнение и протестовать без агрессии. Мы тут будем сидеть, пить чай, обсуждать проблемы. Главная проблема университета – ее ректор Джаба Самушия. Он запретил допуск на территорию университета протестующих студентов и мобилизовал на его территории правоохранительные органы, что недопустимо», - сказала участница акции протеста Ани Черкезишвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

 Другая участница акции сообщила, что учебное пространство решили организовать после того, как их запретили пускать в университет на лекции.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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