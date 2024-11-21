Студенты установили палатки во дворе Тбилисского университета

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Участники акции протеста во дворе Тбилисского университета требуют отставки ректора, который запретил вход на территорию вуза участникам акций оппозиции против результатов выборов.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 20 ноября 12 из 16 задержанных на акции протеста в Тбилиси оставались под стражей и ожидали суда, еще один был арестован судом на восемь суток. Один из участников протестов, Исако Девидзе был также арестован на восемь суток за неподчинение полиции и хулиганство, Иракли Андгуладзе оштрафован.

Несколько палаток установили протестующие студенты во дворе здания административного корпуса Тбилисского государственного университета имени И.Джавахишвили. Часть из них слушает публичные лекции, сидя на ступенях здания, ведущих к центральному входу, которые им читают протестующие лекторы, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Одна из участниц акции рассказала, что студенты требуют отставки ректора. "Мы здесь для того, чтобы высказать свое мнение и протестовать без агрессии. Мы тут будем сидеть, пить чай, обсуждать проблемы. Главная проблема университета – ее ректор Джаба Самушия. Он запретил допуск на территорию университета протестующих студентов и мобилизовал на его территории правоохранительные органы, что недопустимо», - сказала участница акции протеста Ани Черкезишвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Другая участница акции сообщила, что учебное пространство решили организовать после того, как их запретили пускать в университет на лекции.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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