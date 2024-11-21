Двое демонстрантов привлечены к административной ответственности в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исако Девидзе арестован на восемь суток за неподчинение полиции и хулиганство, Иракли Андгуладзе оштрафован.

Как информировал "Кавказский узел", на вечер 20 ноября 12 из 16 задержанных на акции протеста в Тбилиси оставались под стражей и ожидали суда, еще один был арестован судом на восемь суток.

Суд признал виновным в неподчинении полиции и мелком хулиганстве Исако Девидзе и назначил ему наказание в виде восьми суток ареста. Иракли Андгуладзе оштрафован на 2700 лари (около 985 долларов). Девидзе и Андгуладзе ранее были задержаны в Тбилиси на месте проведения акции протеста, передал сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, ранее стало известно, что за неподчинение полиции и мелкое хулиганство на восемь суток арестован Давид Цоцория, который также был задержан на месте акции протеста.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.