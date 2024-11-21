13 задержанных в Тбилиси демонстрантов остаются под стражей

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Полиция вменила административные правонарушения задержанным на акции протеста в Тбилиси 19 ноября, 12 из 16 задержанных остаются под стражей и ожидают суда, еще один арестован судом на восемь суток.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта Чавчавадзе в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек, двое задержанных впоследствии были госпитализированы. Позднее сторонники оппозиции вновь заняли территорию у Тбилисского госуниверситета и установили палатки, но утром 20 ноября полиция вытеснила их с проспекта Чавчавадзе и от здания университета.

Из 16 человек, задержанных 19 ноября во время разгона митинга в Тбилиси, трое были отпущены под расписку. Среди них две женщины и оператор телекомпании «Мтавари архи» Серго Барамидзе, которому потребовалась помощь врачей, позднее он был госпитализирован.

По информации телекомпании, силовики избили Барамидзе, когда он работал на проспекте Меликишвили, видео его задержания распространилось в интернете. 20 ноября он был допрошен Специальной следственной службой.

«Я был занят съемкой, когда меня кто-то ударил. Потом я увидел, что на меня нападают шесть силовиков, затем к нападению на меня присоединилось еще несколько полицейских. Кадры нападения на меня все жители Грузии несколько раз видели по телевидению и в интернете. Конечно, никто не поверил, что полицейские не заметили у меня в руках огромную камеру, просто им не понравилось, что я снимал жесткие задержания и один из полицейских попробовал приказать мне не снимать. Конечно, я снимать не перестал, за этим последовало мое задержание. У меня поврежден глаз, меня ударил полицейский в область лба», - рассказал Серго Барамидзе в эфире "Мтавари архи".

Адвокат из НПО "Грузинский институт исследования демократии" заявил в эфире телекомпании, что надежды на объективное расследование дела нет. «Против Серго Барамидзе совершены преступления, это бесчеловечное обращение, а также вмешательство в профессиональную деятельность журналиста. Мы обратились в следственную службу, у нас есть видеоматериалы и мы требуем установить всех лиц, которые участвовали в этих насильственных действиях. К сожалению, на данный момент расследование не проводится, до со сих пор ни один полицейский не наказан». - сказал адвокат.

О необоснованном применении силы полицейскими заявили 10 из 16 задержанных в Тбилиси, сообщил аппарат Народного защитника Грузии. Представители омбудсмена 19 октября опросили 14 задержанных в изоляторах и еще двоих - в больнице. По информации адвокатов, задержанные заявляли об оскорблении со стороны силовиков уже после задержания, в полицейском участке.

На вечер 20 ноября в изоляторах в ожидании суда остаются 12 задержанных, которым вменены административные правонарушения, но дата и время судебных заседаний пока не назначены. Одного из задержанных, Давида Цоцорию, Тбилисский городской суд вечером 20 ноября приговорил к восьми суткам административного ареста, передал "Мтавари архи".

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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