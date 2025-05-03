Евросоюз назвал полеты в Сухум нарушением суверенитета Грузии

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Россия осуществляет полеты в Абхазию без согласия грузинских властей и в отсутствие необходимого международного авиационного кодекса для аэропорта Сухума, указала Европейская служба внешних связей, заявив о поддержке территориальной целостности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом воспользовались 49 пассажиров. В город также впервые прибыл из Сочи электропоезд "Диоскурия" на 344 пассажирских места. Грузинские власти осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. Тогда же было заявлено, что из аэропорта после начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России. Авиаперелеты из России в Сухум было решено начать с 1 мая, как и рейсы электропоезда между Сириусом и Абхазией.

Европейский союз осудил решение России об открытии регулярных коммерческих пассажирских рейсов в Сухум, говорится в заявлении, распространенном сегодня Европейской службой внешних связей.

"Это действие, предпринятое без согласия грузинских властей и в отсутствие необходимого международного авиационного кодекса для аэропорта Сухуми, является очередным шагом Российской Федерации, нарушающим суверенитет и территориальную целостность Грузии. Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы.

Напомним, принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту было запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

При этом в мае 2023 года Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября 2024 года Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии.

Россия изъявляет желание нормализовать двусторонние отношения с Грузией на своих условиях, с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии, констатировали политологи.

14 апреля замглавы МИД России заявил, что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией, если Тбилиси сделает ответные шаги. Вопрос Абхазии и Южной Осетии является основным препятствием для нормализации отношений с Россией, указали грузинские политики.

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