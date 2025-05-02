Грузия осудила авиаперелеты между Россией и Абхазией

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Грузинские власти осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Авиарейсом воспользовались 49 пассажиров. В город также впервые прибыл из Сочи электропоезд "Диоскурия" на 344 пассажирских места.

7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. Тогда же было заявлено, что из аэропорта после начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России. Авиаперелеты из России в Сухум было решено начать с 1 мая, как и рейсы электропоезда между Сириусом и Абхазией.

МИД Грузии 1 мая выразил "обеспокоенность в связи с незаконным задействованием Россией аэропорта Сухуми и началом воздушного сообщения в оккупированном регионе Абхазия", сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерпрессньюс".

Грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии

Авиарейс российской компании, как и соглашение об эксплуатации сухумского аэропорта, "представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии, закона Грузии об оккупированных территориях, фундаментальных принципов и норм международного права, включая Устав ООН и Конвенцию Международной организации гражданской авиации (ICAO), членами которой являются как Грузия, так и Российская Федерация", заявило ведомство.

"Также вызывает обеспокоенность осуществление железнодорожного сообщения из России в оккупированную Абхазию 1 мая текущего года. Министерство иностранных дел Грузии продолжает задействовать соответствующие международные механизмы и призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и соответствующим образом отреагировать на действия России, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Грузии", - привело цитату из заявления издание.

Принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту было запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора.

Российские авиакомпании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать в Грузии, поскольку грузинские законы, запрещают иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Цхинвальском регионе (грузинское название Южной Осетии. – Прим. "Кавказского узла") без согласия Тбилиси, заявил вице-премьер и министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Компании, которые нарушают закон, конечно же, не смогут работать в Грузии

"Компании, которые нарушают закон, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках", - привело 1 мая его слова "Грузия Online".

Власти Грузии должны смириться с тем, что сухумский аэропорт будет принимать рейсы, заявил секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа. «Грузия, ссылаясь на нормы международного права, объявила наш аэропорт вне закона, но нормы права должны работать на людей и для людей. Вопрос перемещения людей, их удобство – это главное, и мы это право реализуем вместе с Россией и с помощью России. А в Грузии должны с этом смириться», – привело 1 мая его слова "Апсныпресс".

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

При этом в мае 2023 года Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября 2024 года Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии.

Россия изъявляет желание нормализовать двусторонние отношения с Грузией на своих условиях, с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии, констатировали политологи.

14 апреля замглавы МИД России заявил, что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией, если Тбилиси сделает ответные шаги. Вопрос Абхазии и Южной Осетии является основным препятствием для нормализации отношений с Россией, указали грузинские политики.

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