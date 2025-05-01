Открыто регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией

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Первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум совершила сегодня авиакомпания «ЮВТ Аэро», 50-местным рейсом воспользовались 49 пассажиров. Кроме того, в Сухум сегодня впервые прибыл из Сочи электропоезд "Диоскурия" на 344 пассажирских места.

Первый регулярный рейс из Москвы в Сухум совершила "ЮВТ Аэро"

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. Тогда же было заявлено, что из аэропорта после начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России. Авиаперелеты из России в Сухум было решено начать с 1 мая, как и рейсы электропоезда между Сириусом и Абхазией.

Принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту было запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора.

Обратный вылет авиасудна из Абхазии в Москву, судя по информации на сайте авиакомпании, запланирован на 19.30 мск, а его посадка в аэропорту Внуково ожидается в 23.00 мск. Второй рейс "ЮВТ аэро" из Москвы в Сухум запланирован на 3 мая, а затем полеты будут совершаться один раз в неделю по субботам.

Кроме "ЮВТ аэро", Росавиация выдала допуски на полеты в Абхазию авиакомпаниям iFly и Nordstar, но рейсов этих авиакомпаний на сайте аэропорта Сухума пока не значится. При этом там есть сведения о том, что с 6 мая начнутся полеты "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум с частотой один раз в неделю.

Цена на перелета из Москвы в Сухум, судя по данным на сайте авиакомпании "ЮВТ аэро", составляет 35626 рублей на рейс 3 мая, 10 мая - 18701 рублей, а 17 мая - 17206 рублей. Билеты из Сухума в Москву обойдутся пассажирам 3 мая -16550 рублей, 10 мая -34970 рублей, а 17 мая -15050 рублей. При этом билеты на первый авиарейс из Москвы в Сухум продавались по 21-29 тысячи рублей.

Ежедневный электропоезд на 344 места соединил Сочи и Сухум

Кроме того, сегодня из Сочи в Сухум впервые прибыл электропоезд "Диоскурия", он отправился со станции Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус. В четырехвагонном электропоезде 344 пассажирских места. Цена билета составляет 360 рублей.

Такие электропоезда будут отправляться дважды в день: со станции Имеретинский курорт - в 10.35 и 20.25, а из Сухума - в 05.40 и 16.20 мск. Остановки предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить прямо в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

"Ежедневные рейсы между Имеретинским курортом и Сухумом будут осуществляться современными российскими электропоездами ЭП2ДМ, которые созданы с использованием новейших отечественных технологий, оборудования и материалов и отличаются повышенным уровнем комфорта для пассажиров", - приводит "Интерфакс" слова заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Ивана Колесникова.

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко был в числе тех, кто встречал в Сухуме первых пассажиров "Диоскурии". Он указал, что запуск скоростного электропоезда от Имеретинского курорта до столицы Абхазии поспособствует развитию туризма и улучшит транспортную доступность городов и районов республики.

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