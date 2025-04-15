Продажа авиабилетов в Сухум начата на фоне нехватки персонала в аэропорту

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Первый регулярный рейс из Москвы в аэропорт Сухума будет выполнен 3 мая, билеты на него продаются по 21-29 тысячи рублей, самого дешевого тарифа в продаже нет. Аэропорт Сухуми ищет инженеров для работы в аэропорту, следует из размещенных вакансий.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. На нем, в частности, вернулся из России кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба. Он объявил, что из аэропорта после начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России. В начале апреля стало известно, что авиаперелеты из России в Сухум решено начать 1 мая. 5 апреля стало известно о результатах проверки аэропорта, согласно которым он соответствует требованиям безопасности и международным стандартам. В апреле стало известно о выдаче разрешений на полеты в Абхазию авикомпаниям NordStar и iFly.

Принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора. 31 января Бадра Гунба принял участие в рабочем совещании, посвященном вопросу реконструкции Сухумского аэропорта, с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Прямые перелеты между Россией и Абхазией будут возобновлены 3 мая, на эту дату запланирован первый рейс авиакомпании "ЮВТ аэро" из Москвы в Сухум, сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ.

"По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум", - указано в сообщении.

6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум, указано в сообщении.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, на 3 мая билетов из Москвы в Сухум в категории "Лайт" (невозвратный билет с 5 кг ручной клади и 10 кг багажа) нет в продаже, на 10 мая такие билеты продаются по 12 926 рублей. Билеты в категории "Оптимум" (5 кг ручной клади и 20 кг багажа с возможностью возврата билета) на рейс 3 мая стоят 21 031 рубль, а в категории "Премиум" (дополнительные опции - 30 кг багажа и возможность выбора места) - 29 041 рубль.

Российская компания "Инфраструктурное развитие", которая выиграла конкурс на восстановление аэропорта, на портале hh.ru опубликовала 38 вакансий, в том числе инженеров аэродромной службы. Компания ищет специалистов из Сочи, Краснодара и других южных городов России, сообщил сегодня "Коммерсант". Собеседники издания заявили, что в Абхазии отмечается дефицит сотрудников таких специализаций.

Как следует из текста вакансий, опубликованных на сайте hh.ru, компания предлагает специалистам компенсацию переезда и жилья. Размер зарплаты в вакансиях не указан.

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