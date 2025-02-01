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17:59, 1 февраля 2025

Жалоба на участие Гунбы в совещании с Кириенко направлена в избирком

Сергей Кириенко здоровается с Бадрой Гунбой. Сухум, 31 января 2025 года. Кадр видео ТАСС https://rutube.ru/video/278fc856c7d7604965fe81971744e397/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба попросил Центризбирком проверить законность участия своего соперника Бадры Гунбы в совещании с представителем администрации Путина Сергеем Кириенко.

Как писал "Кавказский узел", досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, указали аналитики.

Бадра Гунба после отставки Аслана Бжании был назначен и.о. президента Абхазии, но на время предвыборной кампании Бадры Гунбы пост и. о. президента занимает Валерий Бганба.

Кандидат в президенты Бадра Гунба 31 января принял участие в рабочем совещании, посвященном вопросу реконструкции Сухумского аэропорта, с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Однако ранее Гунба, решив участвовать в президентских выборах, "сложил с себя все полномочия и ушел в отпуск", заявила пресс-служба президента Абхазии.

Это - прямое нарушение законодательства Республики Абхазия

"До завершения избирательной кампании Бадра Гунба находится в отпуске и не имеет права выполнять функции вице-президента, в том числе руководить работой координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба. Это - прямое нарушение законодательства Республики Абхазия", - говорится в публикации на сайте президента Абхазии.

Центральный штаб кандидата в президенты Адгура Ардзинбы направил председателю Центризбиркома Абхазии Дмитрию Маршану официальное письмо, указав, что, согласно опубликованной информации, Бадра Гунба в период избирательной кампании провёл встречу с Сергеем Кириенко "в качестве руководителя координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства Международного аэропорта «Сухум»".

Сергей Кириенко 31 января в рамках рабочего визита в Абхазию посетил Сухумский аэропорт, реконструкция которого должна завершиться в первой половине 2025 года, и принял участие в совещании по вопросу открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. Бадра Гунба обратился к Кириенко с просьбой оказать содействие в организации постоянного авиасообщения между Россией и Абхазией до начала летнего туристического сезона, сообщил "Интерфакс".

"Согласно распоряжению № 62, Гунба Б.З. был назначен руководителем указанного штаба, будучи одновременно вице-президентом Республики Абхазия. Однако, в соответствии с требованиями действующего избирательного законодательства, при регистрации в качестве кандидата в президенты он сложил с себя полномочия вице-президента, а следовательно, не может продолжать исполнять обязанности руководителя координационного штаба", - говорится в тексте письма, которое опубликовано поздно вечером 31 января в телеграм-канале "Respublica / Республика".

Согласно законодательству, кандидат в президенты не имеет права занимать какие-либо должности в период избирательной кампании, поясняется в обращении.

"Таким образом, изложенные обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства Республики Абхазия и создании неравных условий для участников выборов, что ставит под сомнение законность избирательного процесса. На основании вышеизложенного просим Центральную избирательную комиссию: 1. Провести проверку указанных фактов. 2. Дать правовую оценку действиям кандидата Гунба Б.З. 3. Принять соответствующие меры в рамках избирательного законодательства Республики Абхазия", - указано в письме.

Центризбирком Абхазии, по состоянию на 17.50 мск 1 февраля, не прокомментировал на своем сайте обращение штаба Ардзинбы.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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