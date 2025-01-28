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20:26, 28 января 2025

И.о. президента Абхазии призвал Путина повлиять на освещение предвыборной кампании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Бганба в обращении к президенту России попросил прекратить СМИ разделять кандидатов в президенты на антироссийских и пророссийских. Заявление прозвучало на фоне скандала с выступлением сторонника Адгура Ардзинбы, который заявил о готовности взяться за оружие в случае победы провластного кандидата.

Как писал "Кавказский узел", в предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба за пост президента Абхазии произойдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены аналитики.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

И.о. президента Абхазии Валерий Бганба (занимает пост на время предвыборной кампании Бадры Гунбы - прим. "Кавказского узла") обратился сегодня с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В письме отмечается, что все кандидаты в президенты Абхазии "зарекомендовали себя как ответственные политики, преданные интересам народа Абхазии". "Кандидаты на пост президента единодушно выражают поддержку развитию и укреплению братских отношений с Российской Федерацией", - говорится в документе.

По его словам, "вызывает серьезную озабоченность политический дискурс, который формируется в некоторых российских средствах массовой информации. Без достаточных оснований утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать наши отношения с Россией. Попытки разделить кандидатов на «пророссийских» и «антироссийских» создают искаженное представление о нашем обществе и могут негативно сказаться на абхазо-российской дружбе", - отметил Гунба.

"Принимая во внимание вышеизложенное, считаю, что дальнейшее распространение недостоверной информации и искусственное нагнетание негативного фона могут нанести вред доверительным отношениям между нашими братскими народами. В связи с этим прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России", - указано в документе, который размещен на сайте президента Абхазии.

В частности, одну из публикаций, где говорится об антироссийской направленности действий Адгура Ардзинбы сделало агентство "Кабардино-Балкария". 27 января оно опубликовало "разоблачение" кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы под названием "Абхазская оппозиция выкормлена в Лондоне". В материале указывается, что Ардзинба позиционирует себя как пророссийский кандидат, но "почему в его штабе работают откровенно прозападные и антироссийские активисты", спрашивается в материале.

Ранее российская социологическая служба ВЦИОМ обнародовала результаты исследования электоральной ситуации в Абхазии, где указано, что большинство жителей, согласно результатам опроса, поддерживают Бадру Гунбу.

ЦИК Абхазии сообщил, что опрос ВЦИОМ нарушает нормы абхазского законодательства, так как его проведение не было согласовано с Государственным комитетом по статистике. и призвал граждан Абхазии "воздержаться от участия" в опросах по поводу предстоящих выборов, сообщил Telegram-канал "Республика". 

Между тем, в Абхазии набирает обороты скандал с высказываниям одного из сторонников Ардзинбы на предвыборной встрече. 

Генеральная прокуратура отчиталась о проверке в связи с опубликованным в средствах массовой информации выступлением ветерана войны, Героя Абхазии, члена Совета старейшин Абхазии Аполлона Шинкуба.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка высказываниям Шинкуба на предмет наличия в них противоправных деяний", - процитировало сообщение Генпрокуратуры "Апсныпресс".

Политические партии и общественные организации Республики – «Амцахара», «Аитаира», «Единая Абхазия», «Народный фронт Абхазии», «Коммунисты Абхазии», РОО «Наш дом Абхазия», РОО «Апсадгьыл», ОО «Киаразаа» и Форум молодежи Абхазии выступили с совместным заявлением, осудив заявление Аполлона Шинкуба с призывом к вооруженной расправе, сообщил 27 января "Спутник Абхазия".

Telegram-канал "ЧП Абхазия" в тот же день опубликовал фрагмент выступления Шинкубы, отметив, что он призвал в случае победы Бадры Гунбы взять в руки оружие. В видеоролике Шинкуба говорит на абхазском. В сегодняшней публикации Telegram-канал перевел слова Шинкубы. "Мы можем вытащить спрятанное у нас оружие, не забывайте об этом!" - приводится перевод слов члена совета старейшин. "Кавказский узел" не может подтвердить достоверность перевода.

"Кавказский узел" также писал, что депутат парламента Кан Кварчия, который отказался участвовать в президентских выборах и предприниматель Леван Микаа уверены, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент Аслан Бжания. Они призвали кандидатов в президенты Абхазии выступить с заявлениями по этому поводу. При этом они подчеркнули, что не получали уведомлений о лишении их гражданства.

24 января появилась информация о том, что гражданства России лишен и депутат парламента Абхазии, глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия. Госагентство "Апсныпресс" сообщило, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил министерству иностранных дел Абхазии разобраться в вопросе, связанном с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации депутата парламента Кана Кварчии и общественного деятеля Левана Микаа. Telegram-канал "Республика" сообщил, что также гражданства России лишен бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба.

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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Автор: "Кавказский узел"

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