Кварчия объяснил отказ от борьбы за пост президента Абхазии

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Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия пояснил отказ от борьбы за пост президента состоянием здоровья после стрельбы в парламенте, когда он получил ранения.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии завершил регистрацию инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов на пост президента республики, приняты подписные листы от пяти инициативных групп. Подписные листы в ЦИК представили группы избирателей, выдвигающих кандидатами вице-президента Бадру Гунбу, бывшего торгового представителя Абхазии в России Олега Барцица, лидера оппозиционного "Абхазского народного движения", бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, бывшего председателя контрольной палаты Роберта Аршбу и члена совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумала. Инициативные группы по выдвижению Кана Кварчии и Беслана Квицинии свои документы из Центризбиркома отозвали. Также отказался баллотироваться на пост президента Шамиль Адзинба, которого выдвинула Народная партия Абхазии.

11 ноября 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Депутат парламента Абхазии, глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия сообщил сегодня, что решил "снять свою кандидатуру на должность Президента Республики Абхазия".

"19 декабря 2024 года на мою жизнь было совершено покушение в результате, которого убит мой коллега Голандзия Вахтанг Владимирович. Я получил огнестрельные ранения. Состояние моего здоровья не позволяет мне принимать участие в предстоящих выборах Президента Республики Абхазия. По этой причине после ряда консультаций с моими соратниками я принял решение снять свою кандидатуру", - заявил Кварчия в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале "Аидгылара".

По его словам, "несмотря на сжатые сроки, инициативной группе удалось собрать более 3 000 подписей".

Напомним, 19 декабря 2024 года депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря 2024 года парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве. При обыске в доме Харазии были обнаружены оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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