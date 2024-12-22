Уголовное дело возбуждено в отношении Адгура Харазия

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Парламент Абхазии снял неприкосновенность с депутата Адгура Харазия, подозреваемого в убийстве своего коллеги Вахтанга Голандзия, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело.

Как информировал "Кавказский узел", 21 декабря стало известно, что Верховный суд Абхазии удовлетворил представление Генпрокуратуры о наличии в действиях депутата Адгура Харазия признаков уголовного преступления и направил запрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении Адгура Харазия по делу об убийстве после того, как получила заключения судей Верховного суда, а также согласие парламента республики, который снял неприкосновенность с депутата. Следствие устанавливает его местонахождение, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Адгуру Харазия вменяется убийство, а также покушение на убийство, отметил сегодня ТАСС.

Напомним, 19 декабря депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме. Голандзия умер в больнице. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета запрета майнинга.

Адгур Харазия с 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства. В 2007 и 2012 годах его дважды избирали депутатом парламента, в 2012 году был также избран вице-спикером Народного собрания Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума, в октябре 2019 года он ушел в отставку.

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