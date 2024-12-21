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04:16, 21 декабря 2024

Верховный суд Абхазии направил запрос о лишении Харазии депутатской неприкосновенности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебная коллегия Верховного суда Абхазии удовлетворила представление Генпрокуратуры о наличии в действиях депутата Адгура Харазии признаков уголовного преступления, а также направила запрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили 19 декабря ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме, Голандзия умер в больнице. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. Генпрокуратура готовит материалы для лишения Адгура Харазии депутатской неприкосновенности. Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета запрета майнинга. 

Судебная коллегия Верховного суда Абхазии 20 декабря удовлетворила представление исполняющего обязанности генерального прокурора Дамира Квицинии о наличии в действиях Адгура Харазии признаком преступления, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 99 и частью 3 статьи 29 УК республики (умышленное убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом), информирует телеграм-канал "Respublica / Республика".

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата принимается генеральным прокурором на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда, а также с согласия парламента.

Верховный суд также направил запрос о лишении Адгура Харазии депутатской неприкосновенности, информирует "Нужная газета".

Адгур Харазия с 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства. В 2007 и 2012 годах его дважды избирали депутатом парламента, в 2012 году был также избран вице-спикером Народного собрания Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума, в октябре 2019 года он ушел в отставку. 

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Автор: "Кавказский узел"

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