Обсуждение запрета майнинга предшествовало стрельбе в парламенте Абхазии

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В Абхазии введен план-перехват, Генпрокуратура готовит материалы для лишения Адгура Харазии депутатской неприкосновенности. Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитет запрета майнинга, в ходе которого у депутатов Кварчии и Харазии возник конфликт.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили сегодня ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме, Голандзия умер в больнице. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел экстренное заседание Совбеза из-за стрельбы в парламенте, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия. Он призвал Генпрокуратуру и силовые ведомства довести следствие до логического завершения, сообщило сегодня "Апсныпресс".

Генпрокуратура сообщила, что стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета по экономической политике и реформам запрета майнинга. В ходе обсуждения "имел место конфликт" между депутатами Каном Кварчия и Адгуром Харазия. "Харазия из имевшегося при нем огнестрельного оружия – пистолета неустановленного образца произвел не менее четырех выстрелов, в результате чего депутат Вахтанг Голандзия получил сквозное огнестрельное ранение в подмышечную область и Кан Кварчия - сквозное огнестрельное ранение в области локтевого сустава руки". Ведомство подтвердило, что Харазия скрылся с места происшествия.

Генеральная прокуратура готовит материалы в Верховный суд "для получения заключения о наличии в действиях депутата" составов преступлений по статьям об убийстве и покушении на убийство . "По результатам получения заключения суда, в Народное Собрание – Парламент РА будет направлено представление о лишении неприкосновенности и даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата", указано в сообщении.

В Абхазии объявлен план-перехват, сообщила пресс-служба МВД. "Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, также контролируются зоны государственных границ", указано в сообщении на сайте ведомства.

Как писал "Кавказский узел", парламент Абхазии 17 декабря принял в первом чтении законопроекты, запрещающие майнинг и предусматривающие уголовную ответственность за добычу криптовалют. Согласно законопроектам, суммарный объем потребления энергии оборудованием для добычи криптовалюты, превышающий 30 кВт*ч, будет расцениваться как большой объем незаконного потребления, что грозит майнерам лишением свободы до трех лет с конфискацией оборудования.

14 декабря опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что в Абхазии к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в республике из-за его массовости и коррупции. Также они отметили, что борьба с майнинг-фермами в стране лишь имитируется. 16 декабря жители Абхазии потребовали эффективной работы правоохранителей для борьбы с энергокризисом. Недовольные результатами МВД в борьбе против майнинга жители страны создали дружины для ликвидации майнинг-ферм, а также призывают в соцсетях сообщать о их местонахождении.

Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики ранее рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста они отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками.

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