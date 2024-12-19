Один из депутатов умер после ранения у парламента Абхазии

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Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений, Кан Кварчия находится в реанимации. В стрельбе подозревается парламентарий Адгур Харазия, он скрылся.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили сегодня ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме.

Депутат Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений, сообщила "Нужная газета" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Абхазии.

Кан Кварчия находится в реанимации, но угрозы его жизни нет, сообщил и.о. министра МВД республики Роберт Киут.

Подозреваемый в стрельбе у парламента Абхазии — депутат Адгур Харазия. По словам Киута Sputnik Абхазия, Харазия скрылся с места происшествия.

На сайте и в Telegram-канале МВД Абхазии к 14.15 не содержится информации о перестрелке у парламента.

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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