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14:19, 19 декабря 2024

Один из депутатов умер после ранения у парламента Абхазии

Вахтанг Голандзия. Фото: пресс-служба Парламента Республики Абхазия

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Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений, Кан Кварчия находится в реанимации. В стрельбе подозревается парламентарий Адгур Харазия, он скрылся.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили сегодня ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме.

Депутат Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений, сообщила "Нужная газета" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Абхазии.

Кан Кварчия находится в реанимации, но угрозы его жизни нет, сообщил и.о. министра МВД республики Роберт Киут.

Подозреваемый в стрельбе у парламента Абхазии — депутат Адгур Харазия. По словам Киута Sputnik Абхазия, Харазия скрылся с места происшествия. 

На сайте и в Telegram-канале МВД Абхазии к 14.15 не содержится информации о перестрелке у парламента.

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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