Два депутата ранены при стрельбе в Сухуме

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Депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили сегодня ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме.

По данным источника, сегодня в Сухуме около здания парламента Абхазии произошла стрельба.

Ранения получили депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия сообщила сегодня в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Оба депутата доставлены в республиканскую больницу, передало в своем телеграм-канале ИА "Аиашара" со ссылкой на другой источник.

На 13.45 мск на сайтах МВД Абхазии и прокуратуры республики нет комментариев относительно информации о стрельбе около парламента в Сухуме.

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