Оружие и взрывчатка найдены в доме депутата Харазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи при обыске нашли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в доме депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, подозреваемого в убийстве коллеги.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря парламент Абхазии разрешил провести обыски в домах Адгура Харазии в Сухуме и в селе Багмаран Гулрыпшского района. Постановление парламента было принято в связи с тем, что Харазия подозревается в убийстве депутата Голандзии.

19 декабря депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве.

Во время обыска по месту жительства Адгура Харазии в селе Багмаран обнаружены и изъяты "огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами", сообщила на своем сайте Генпрокуратура Абхазии.

"По изъятым объектам в Экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия назначена судебно-баллистическая экспертиза. Правоохранительными органами продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения депутата", - говорится в публикации.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, перед убийством Голандзии парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз.

Конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией произошел из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег. 29 декабря стало известно, что Кварчия выписан из больницы.

Жители Абхазии в декабре столкнулись с энергетическим кризисом из-за дефицита электроэнергии. По мнению аналитиков, к кризису привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. 26 декабря власти Абхазии запретили до конца 2026 года ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют.

Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.