Парламент Абхазии разрешил обыски у депутата Харазии

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Депутаты парламента Абхазии дали согласие на обыски у своего коллеги Адгура Харазии, подозреваемого в убийстве.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря парламент Абхазии лишил неприкосновенности депутата Адгура Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве.

19 декабря депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.

Депутаты парламента Абхазии дали согласие на обыски в домах Адгура Харазии в Сухуме и селе Багмаран. Постановление парламента вступает в силу со дня его принятия, сообщает сегодня "Апсныпресс".

Постановление парламента принято сегодня в связи с тем, что Харазия подозревается в убийстве Голандзии, сообщает со ссылкой на своего корреспондента в суде ТАСС.

"Дать согласие на производство обысков в жилище депутата Народного собрания - парламента Республики Абхазия VII созыва Харазия Адгура Рафетовича в с. Багмаран Гулрыпшского района и г. Сухуме. Направить настоящее постановление и.о. генерального прокурора Республики Абхазия", - процитировало постановление агентство.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, перед убийством Голандзии парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз.

Конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией произошел из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег.

Жители Абхазии в декабре столкнулись с энергетическим кризисом из-за дефицита электроэнергии. По мнению аналитиков, к кризису привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. 26 декабря власти Абхазии запретили до конца 2026 года ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют.

Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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