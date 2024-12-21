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15:07, 21 декабря 2024

Спор из-за майнинга назван причиной конфликта депутатов в Абхазии

Депутаты Кан Кварчия, Вахтанг Голандзия, Адгур Харазия. Фото: пресс-служба парламента Абхазии https://parlamentra.org/sostav-i-struktura/deputaty/ Коллаж "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конфликт, в результате которого погиб депутат Вахтанг Голандзия, произошел между Каном Кварчией и Адгуром Харазией из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 20 декабря Верховный суд Абхазии направил в парламент запрос о лишении Харазии депутатской неприкосновенности, чтобы прокуратура могла возбудить уголовное дело в отношении депутата.

По данным Генпрокуратуры, перед стрельбой парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз.

Инцидент со стрельбой прокомментировали "Кавказскому узлу" журналист Роин Агрба, политолог Давид Дасания и аналитик, много лет изучающий Абхазию, но попросивший не публиковать его имя и должность.

Вахтанг Голандзия во время конфликта пытался разнять дерущихся коллег, сообщили Роин Агрба и Давид Дасания. Роин Агрба также подчеркнул, что погибший не был близок ни к Кану Кварчии, ни к Адгуру Харазии.

Человек случайно попал в чужой замес

На это же указал аналитик, много лет изучающий Абхазию. "О нем тепло вспоминают - он реально занимался благотворительностью, многим помогал. Можно сказать, человек случайно попал в чужой замес", - сказал он.

Причиной конфликта между Кварчией и Харазией эксперты назвали вопрос о запрете майнига в Абхазии. В частности, аналитик отметил, что Харазия выступал за полный запрет майнинга, а Кварчия, у которого есть своя майнинговая ферма, выступал за то, чтобы сделать некоторые исключения из этого правила.

"Кан начал матерно оскорблять Харазию, тот вспыхнул, началась драка. Харазия вытащил пистолет и стал стрелять. Одна пуля попала в Голандзию. Кварчия тоже ранен, сейчас в больнице. Как мне рассказывали, там аж пробка образовалась от многочисленных делегаций, приехавших выразить соболезнования", - сказал он, отметив, что сейчас в Абхазии боятся противостояния между «силовыми ресурсами» Кварчии и Харазии.

Роин Агрба конкретизировал требования Кана Кварчии – тот, по словам журналиста, добивался исключений для ферм, работающих от частных электростанций.

Давид Дасания в свою очередь подчеркнул, что предполагалось не только запрещение майнинга, но и введение уголовной ответственности за него.

Жители Абхазии в декабре столкнулись с энергетическим кризисом из-за дефицита электроэнергии. По мнению аналитиков, к кризису привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Никакие политические разногласия не были причиной конфликта, подчеркнул аналитик. «Они оба – люди с низкой политической ответственностью, оба примыкают к тому политическому клану, который побеждает, и оба хотят, чтобы было «по-доброму, по-старому». И Кварчия и Харазия голосовали и против закона об апартаментах и против инвестиционного соглашения», - заявил он.

Адгур – независимый депутат, а Кварчия все же примкнул к оппозиции

Роин Агрба также отметил, что оба конфликтовавших депутата голосовали "против самых громких законов" последнего времени, но все же причислил их к разным политическим силам. «Адгур – независимый депутат, а Кварчия все же примкнул к оппозиции», - пояснил он.

Напомним, в октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 15 ноября начались массовые протесты с требованием к парламенту не ратифицировать соглашение. Протесты привели к отставке президента Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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