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03:05, 27 декабря 2024

Власти Абхазии продлили на два года ограничения майнинга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ввоз в Абхазию оборудования для майнинга криптовалют и его использование в республике запрещены до конца 2026 года. 

Как писал "Кавказский узел", из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии 19 декабря в Сухуме произошел конфликт между депутатами, в результате парламентарий Вахтанг Голандзия погиб, а подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.

Жители Абхазии в декабре столкнулись с энергетическим кризисом из-за дефицита электроэнергии. По мнению аналитиков, к кризису привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Власти Абхазии 26 декабря продлили сразу на два года ограничения на майнинг криптовалют. Запрет на ввоз в республику оборудования для майнинга и использование этого оборудования запрещены до конца декабря 2026 года. 

"Этими решением мы продлеваем срок ограничения незаконного потребления электроэнергии", - цитирует слова и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанбы “Интерфакс”. 

Ограничения на майнинг впервые были введены в Абхазии в декабре 2020 года и с тех пор неоднократно продлевались. 25 декабря и.о. президента республики Бадра Гунба поручил главе МВД создать специальное подразделение по борьбе с майнингом.

Законопроект о запрете майнинга, принятый парламентом Абхазии в первом чтении 16 декабря, предусматривает уголовную ответственность за добычу криптовалюты и ввоз в республику майнингового оборудования. Майнинг будет наказываться штрафами, а ввоз оборудования - лишением свободы на срок от одного до трех лет, в обоих случаях предусмотрена также конфискация оборудования.

В борьбе против майнинга активно участвуют местные жители. Так, в селе Адзюбжа Очамчырского района активисты обнаружили несколько устройств для майнинга и затем сожгли их. Они планируют проводить рейды против майнинга регулярно, сообщил ранее телеграм-канал "Республика".

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Автор: "Кавказский узел"

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