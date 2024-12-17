Жители Абхазии взяли на себя функции силовиков в борьбе с майнингом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Недовольные результатами МВД в борьбе против майнинга жители страны создали дружины для ликвидации майнинг-ферм, а также призывают в соцсетях сообщать об их местонахождении.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что в Абхазии к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в республике из-за его массовости и коррупции. Также они отметили, что борьба с майнинг-фермами в стране лишь имитируется. 16 декабря жители Абхазии потребовали эффективной работы правоохранителей для борьбы с энергокризисом.

Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики ранее рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста они отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками.

Депутаты парламента Абхазии одобрили в первом чтении полный запрет на оборот оборудования для майнинга. Согласно принятому документу, оборудование для майнинга будет изыматься без возможности возвращения, сообщила 16 декабря в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Сотрудники милиции УВД по Сухуму изъяли 34 аппарата для генерации криптовалюты у Леонида Осия, являющегося отцом главы горсобрания Сухума Дмитрия Осия. Майнинг-ферма обнаружена в здании экстрактного завода по улице Назадзе. Оборудование находилось в иммерсионных ваннах, которые подавляют шум от работы майнинг-фермы, сообщило сегодня ночью в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Глава горсобрания Сухума сделал заявление, в котором указал, что оборудование было куплено после легализации в Абхазии добычи криптовалюты, а после того, как был введен запрет, оно не использовалось.

Силовики изъяли восемь устройств для майнинга в Сухумском районе. Четыре устройства были обнаружены в селе Нижняя Эшера в частном доме на улице братьев Эзугбая. Еще четыре аппарата обнаружены в селе Баслата, в доме на улице Асландзия, сообщило издание в другой публикации.

В борьба против майнинга активное участие принимают местные жители. Так, в селе Адзюбжа Очамчырского района активисты обнаружили несколько устройства для майнинга и затем сожгли их. Они планируют проводить рейды против майнинга регулярно, сообщил телеграм-канал "Республика".

Активисты создают в соцсетях паблики, в которых призывают жителей Абхазии к борьбе против майнинга. В частности, одна из таких групп с названием "Спасем страну вместе" создана в соцсети Facebook*. На 11.15 мск 17 декабря на нее подписаны 780 пользователей. На странице опубликованы пять записей. В одной из них администратор страницы призвал жителей Абхазии сообщать ему адреса, по которым расположены майнинг-фермы, а также пригрозил, что активисты будут проводить масштабные рейды.

Этот пост на странице "Спасем страну вместе" на 11.15 мск набрал 164 отметки с реакцией пользователей и 42 комментария.

"Не знаю кто как, но я лично если буду знать, что есть у человека большое количество майнингов, обязательно сообщу", – заявила Сусанна Анкваб.

"Давно надо было", – считает Мираб Кархалаа.

"Жду. Кроме этого ничего не поможет. Люди перестали работать, лёгкую жизнь хотят", – написал Алик Джергения.

"Надо повесить ящики, чтобы анонимно сообщали. Некоторые побоятся звонить", – считает пользователь Галка Ооооооо.

Напомним, власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.