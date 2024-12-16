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13:24, 16 декабря 2024

Жители Абхазии потребовали эффективной работы правоохранителей для борьбы с энергокризисом

Полицейская машина. Фото: https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/3152-mvd-abkhazii-provodit-usilennye-rejdy-po-preduprezhdeniyu-i-profilaktike-pravonarushenij-v-respublike

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Абхазии подняли в соцсетях вопрос об эффективности работы правоохранительных органов с сфере борьбы с майнингом на фоне развернувшегося энергокризиса. 

Как информировал "Кавказский узел", в Абхазии обострился энергокризис, власти ограничили подачу света жителям до трех часов в дневное время. 14 декабря опрошенные "Кавказским узлом" аналитики заявили, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции, и что борьба с майнинг-фермами в республике лишь имитируется.

Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики ранее рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста они отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками.

Чтобы решить проблему с энергокризисом, властям Абхазии необходимо восстановить малые гидроэлектростанции. В эту инициативу готовы вложиться инвесторы с Северного Кавказа, написал 13 декабря на своей странице в соцсети Facebook* абхазский политолог Давид Дасания.

Этот пост на странице Дасания, на которую подписаны около 8,8 тысячи пользователей, на 12.00 мск 16 декабря набрал 70 отметок с реакцией пользователей и 16 комментариев.

"Давно пора своё восстанавливать! Решит большинство, как обычно бывает либо действием, полагаясь на взаимопомощь народную, либо бездействием и ожиданием чего-то от чиновников, благо, если хотя бы своих, а не на стороне", – написал пользователь Сергиус Амаре.

"Альтернативную энергетику также никто не отменял – солнечные батареи, ветровые мельницы, Хороший опыт есть у соседних стран. Опять же нужны вложения, а это большие деньги. Ну и главный бич – это майнеры", – отметил Максим Зайцев.

Медиа-клуб "Апсны.иахьа" 13 декабря опубликовал на своей странице в Facebook* отчет властей Абхазии об изъятии 12 аппаратов для майнинга. Этот пост на 12.00 мск 16 декабря набрал 10 отметок с реакцией пользователей и девять комментариев.

"Пять аппаратов изъяли, шесть аппаратов изъяли, 12 аппаратов изъяли. Справились! Зачем создавать видимость работы по борьбе с майнингом? <...>" – задалась в частности вопросом Irina Armand.

"12 аппаратов изъяли, какое дело сделали", – сыронизировал пользователь Кама Каджая.

"Фермы надо изымать, а не аппараты по одной штуке", – заявил пользователь Manu Jenia.

"Аппараты уничтожить, чтобы потом нельзя было вернуть", – потребовал пользователь Дона Кварчелия.

В Сухуме администрации заведений пожаловались на кражу генераторов электричества. Устройства украли в том числе в местном учебном центре и в салоне красоты, сообщила сегодня в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Пост о краже генераторов также опубликовал телеграм-канал "Республика", на который подписаны около 16,7 тысячи пользователей. На 12.00 мск эта запись набрала около 4,4 тысячи просмотров и 29 комментариев. Большая часть их авторов осудила совершивших кражу.

"Кража – это уголовка. Там было несколько человек? Генераторы тяжёлые. Значит групповое преступление", – написала Лариса Цвиж.

"Милиция без зарплаты не хочет искать?" – спросила Мария.

"Все всё крадут у кого-то другого, но на самом деле крадут у себя", – заявил пользователь Gudisa Khrach.

"От генератора до электростанции – всё у всех на виду, но поймать никого не могут", – написал Ilija.

Напомним, власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

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Автор: "Кавказский узел"

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