Завершено выдвижение кандидатов в президенты Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЦИК Абхазии завершил регистрацию инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов на пост президента республики, приняты подписные листы от пяти инициативных групп.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года. 16 декабря стало известно, что бывший президент Аслан Бжания отказался участвовать в выборах. Бадра Гунба, исполняющий обязанности президента, выдвинут на этот пост. ЦИК Абхазии в последний день 2024 года зарегистрировал еще две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты республики, ранее были зарегистрированы еще пять групп.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента, 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Центризбирком Абхазии завершил 6 января регистрацию инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов на пост президента республики, пишет "Апсныпресс" со ссылкой на члена ЦИК Аляса Брандзию.

Подписные листы в ЦИК представили группы избирателей, выдвигающих кандидатами вице-президента Бадру Гунбу, бывшего торгового представителя Абхазии в Российской Федерации Олега Барцица, лидера оппозиционного "Абхазского народного движения", бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, бывшего председателя контрольной палаты Роберта Аршбу и члена совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумала. Инициативные группы по выдвижению Кана Кварчии и Беслана Квицинии свои документы из Центризбиркома отозвали. Также отказался баллотироваться на пост президента Шамиль Адзинба, которого выдвинула Народная партия Абхазии.

Итого, добавил Брандзия, в выборах смогут участвовать пять кандидатов из ранее выдвинутых восьми. Регистрация кандидатов завершится 16 января.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.