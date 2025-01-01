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03:49, 1 января 2025

ЦИК Абхазии зарегистрировал семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии зарегистрировала в последний день 2024 года две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты республики. Ранее были зарегистрированы пять групп.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года. 16 декабря стало известно, что бывший президент Аслан Бжания отказался участвовать в выборах. Бадра Гунба, исполняющий обязанности президента, выдвинут на этот пост.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента, 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Кана Кварчию, сообщил 31 декабря телеграм-канал "D News Абхазия".

В этот же день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беслана Квицинию. "Мы предоставили группе бланки подписных листов. В соответствии с выборным законодательством Абхазии членам группы необходимо будет собрать не менее 2 000 и не более 2 500 подписей избирателей", - сообщил член ЦИК Аляс Брандзия, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее в ЦИК были зарегистрированы пять инициативных групп, выдвигающих кандидатов на пост главы республики: и. о. президента Бадру Гунбу, бывшего торгпреда Абхазии в РФ Олега Барцица, лидера оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинбу, бывшего председателя контрольной палаты Роберта Аршбу, председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумала. Еще один кандидат в президенты - бывший вице-премьер Шамиль Адзинба -  выдвинут на съезде Народной партии Абхазии.

Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты. Досрочные выборы президента состоятся 15 февраля.

Согласно законодательству Абхазии, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке министерством юстиции страны, и группам избирателей. Президентом страны может быть избран гражданин Абхазии, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних лет перед днём выборов.

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Автор: "Кавказский узел"

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