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20:00, 16 декабря 2024

Бжания отказался участвовать в выборах президента Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания решил не выдвигать свою кандидатуру на досрочных президентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента, 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, сообщил источник РИА Новости в администрации президента.

"Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдет на выборы. Вероятнее всего, это будет нынешний врио президента Бадра Гунба", - приводит сегодня его слова агентство.

Напомним, оппозиция заявила, что после отставки Бжании намерена добиваться отмены инвестсоглашения, и призвала к конституционным реформам в Абхазии. Бжания выступил против перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления.

3 декабря на внеочередном заседании парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Против ратификации проголосовал 21 депутат, двое воздержались. Отказ от ратификации соглашения привел к необходимости разработки нового документа, отметили аналитики.

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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